Caracas vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo el partido de vuelta en Copa Sudamericana

Santa Fe defenderá en Venezuela la ventaja de 2-0 conseguida en Bogotá con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Independiente Santa Fe está a 90 minutos de instalarse en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El conjunto bogotano defenderá este jueves 30 de julio la ventaja conseguida en Bogotá cuando visite a Caracas en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en el compromiso de vuelta de los dieciseisavos de final. Tras imponerse por dos goles en la ida, el cuadro cardenal depende de mantener esa diferencia para continuar en carrera en el certamen continental.

El equipo dirigido por Santa Fe afronta este compromiso con un panorama favorable después del 2-0 conseguido en El Campín, un resultado que le permite viajar con tranquilidad, aunque consciente de que todavía debe completar la tarea en territorio venezolano.

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Santa Fe, con ventaja y confianza

La victoria en Bogotá dejó bien encaminada la serie para el conjunto cardenal. Hugo Rodallega, capitán del equipo, abrió el marcador en el encuentro de ida y volvió a demostrar su importancia en el frente de ataque. A él se suma Franco Fagúndez, quien ingresó desde el banco y necesitó pocos minutos para ampliar la diferencia, consolidándose como una alternativa de peso para el compromiso de vuelta.

Con ese respaldo, Santa Fe buscará administrar la ventaja y confirmar su presencia entre los 16 mejores equipos del torneo.

Caracas necesita una reacción

El panorama es distinto para el conjunto venezolano, que está obligado a remontar la eliminatoria si quiere seguir con vida en la Sudamericana.

En el primer partido, Caracas mostró pocas herramientas en ataque y apenas logró inquietar el arco defendido por Santa Fe. Ahora, jugando como local, deberá mejorar considerablemente su producción ofensiva para aspirar a revertir la serie.

Uno de los futbolistas llamados a liderar esa reacción es Robert Hernández, quien generó la opción más clara del equipo venezolano en el encuentro disputado en Bogotá y aparece como una de las principales cartas ofensivas para este compromiso.

Así llegan al partido

Santa Fe llega después de caer 2-1 frente a Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-II, en un compromiso en el que decidió preservar a varios de sus habituales titulares con la mirada puesta en esta revancha internacional.

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Caracas, en cambio, afronta el duelo sin competencia reciente a nivel local. La Liga FUTVE permanece suspendida desde el 24 de junio debido a los sismos que afectaron al país y su reanudación está prevista para el 31 de julio, un día después del compromiso frente al conjunto colombiano.

Si logra conservar la diferencia obtenida en Bogotá, Santa Fe avanzará a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, instancia en la que ya lo espera River Plate de Argentina.

Hora y dónde ver el partido de Santa Fe vs. Caracas en Copa Sudamericana

Fecha: jueves 30 de julio de 2026

Hora: 7:30 p.m., hora de Colombia

TV: DSports

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