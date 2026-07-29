¿Falcao o Juan Carlos Osorio? Nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en Colombia

Radamel Falcao García Zárate, jugador de 40 años, y Juan Carlos Osorio Arbeláez, director técnico de 65 años. Foto: El Espectador

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Desde antes de que iniciara la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, se sabía que al terminar el torneo, Néstor Lorenzo perdería una ficha clave dentro de su cuerpo técnico en la selección de Colombia. Luis Amaranto Perea, su asistente técnico, sería DT de Medellín.

Y tras conocerse la renovación del director técnico argentino con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la búsqueda de una nueva mano derecha se intensificó. Aunque en la carpeta aparecen muchos nombres, son los de Radamel Falcao García y Juan Carlos Osorio los que más suenan.

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Radamel Falcao García en la selección

Tras terminar su tercera etapa en el equipo de sus amores, Millonarios, Falcao García fue llevado por ESPN como comentarista de Colombia en el Mundial 2026. Una labor que desempeñó muy bien de principio a fin en el canal.

A pesar de no tener experiencia previa como parte de un medio de comunicación, el goleador histórico de la Tricolor demostró habilidades para expresarse en público y un gran conocimiento del juego y la estadística.

Además, incluso desde antes ya había sido rumoreado que Lorenzo lo quería llevar a la Copa del Mundo 2026 como parte del cuerpo técnico. “A Falcao siempre lo imaginé como parte del equipo”, explicó Néstor Lorenzo en junio cuando entregó la lista de 26 convocados para la cita orbital. Sin embargo, por ahora no hay un pronunciamiento oficial de parte del delantero samario.

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Juan Carlos Osorio en la selección

Aunque nunca ha tenido un acercamiento formal con la Tricolor, Juan Carlos Osorio siempre ha mostrado interés en dirigir al equipo de todos. Desde su exitoso paso por Atlético Nacional, en el que ganó cinco títulos en tres años, algunos periodistas lo proponen como una opción para Colombia.

Mucho más en la época en la que fue entrenador de la selección mexicana y disputó el Mundial de Rusia 2018. Aunque no pudo superar la barrera de los octavos de final en dicha cita orbital, dejó una victoria contra Alemania, vigente campeona del mundo en ese momento, para la historia de México.

Ahora, con más pasos malos que buenos en sus últimos clubes, incluyendo una breve etapa en la selección de Paraguay, Juan Carlos Ososrio se ofreció como nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia.

“Sería asistente o estaría en lo que me corresponda. Realmente quiero ser parte del cuerpo técnico de este nuevo proceso de la selección. Creo que tengo la capacidad para contribuir, sumar, mejorar e innovar nuestra idea de juego. Que me tengan en cuenta en la renovación del fútbol colombiano”, dijo el risaraldense en Win Sports.

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Otras opciones en el futuro de Falcao y Osorio

Por el lado del jugador activo, de acuerdo con el periodista Sebastián Bejarano, este se encuentra en Panamá. Según el comunicador, El Tigre habría matriculado a sus hijos en un colegio para hacer parte de las filas del San Francisco FC. No obstante, aún no hay una confirmación oficial del futbolista.

Por parte del estratega de 65 años, este confirmó que tiene ofertas de otros equipos nacionales, pero su prioridad es Colombia. “En este momento tengo opciones de tres selecciones, pero estoy dispuesto a hacerlo por mi país”.

En conclusión, habrá que esperar a que el técnico de la selección de Colombia decida respecto a su nuevo asistente técnico. Todo esto de cara a la Copa América 2028, las eliminatorias mundialistas y la Copa del Mundo 2030.

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