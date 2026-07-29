FIFA vs. UEFA: las federaciones tienen fecha límite para decidir sobre la venta del Mundial

La UEFA mantiene su rechazo y la votación promete profundizar la división dentro de la FIFA. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fijó un ultimátum de 53 días para que las 211 federaciones afiliadas a la FIFA decidan si respaldan o no su polémico plan de vender entre el 20 % y el 30 % de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados, una iniciativa que ya provocó un fuerte enfrentamiento con la UEFA y que ahora tiene una fecha definitiva para resolverse.

El presidente de la FIFA envió una carta a todas las asociaciones miembro en la que estableció el 19 de septiembre como plazo máximo para votar la propuesta. De conseguir el respaldo de la mayoría simple, el organismo pondrá en marcha un nuevo modelo de financiación que promete multiplicar los recursos para las federaciones, pero que también dejaría sin esos beneficios adicionales a quienes se opongan.

La propuesta de Infantino y la fecha clave

Según la comunicación enviada por Infantino, las asociaciones tendrán hasta el 19 de septiembre de 2026 para decidir si apoyan la creación de FIFA Forward Enterprise, un nuevo esquema que contempla la venta de una participación minoritaria de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas externos, sin que la FIFA pierda el control de la organización.

El dirigente aseguró que la decisión será completamente democrática y que solo necesita el respaldo de más del 50 % de las federaciones, es decir, al menos 106 de las 211 asociaciones afiliadas.

Si la iniciativa es aprobada, la FIFA asegura que desde el 1 de enero de 2027 estará disponible un paquete de financiación de hasta 10.000 millones de dólares, además de un nuevo programa que permitirá a cada federación acceder a hasta 40 millones de dólares durante el próximo ciclo.

Quienes voten en contra perderían parte de esos recursos

El punto que más controversia ha generado es la advertencia incluida por Infantino en su carta. Aunque las asociaciones podrán rechazar la propuesta y mantener el actual programa FIFA Forward, las federaciones que voten en contra quedarían por fuera del nuevo modelo de financiación, siempre y cuando la iniciativa sea aprobada por la mayoría.

De mantenerse ese escenario, el fútbol mundial pasaría a tener un sistema de financiación diferenciado entre quienes respaldaron la venta y quienes decidieron conservar el esquema tradicional.

Infantino defendió el proyecto asegurando que los recursos para las federaciones aumentarían de forma considerable. Según sus cálculos, cada asociación podría recibir 20 millones de dólares mediante el programa FIFA Forward y otros 20 millones de dólares adicionales a través del nuevo programa Fast-Forward, para un total de 40 millones de dólares desde 2027.

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Además, explicó que esos montos seguirían creciendo en los siguientes ciclos mundialistas, con proyecciones de 22 millones de dólares entre 2031 y 2034 y 24 millones entre 2035 y 2038, lo que supondría pagos acumulados cercanos a 86 millones de dólares en un periodo de doce años.

La UEFA endurece su postura

La respuesta más contundente llegó desde la UEFA, principal opositora del proyecto. El organismo europeo aseguró que la nueva fecha límite confirma las preocupaciones que ya existían alrededor del plan impulsado por la FIFA.

En un comunicado, la confederación afirmó que existe una “oposición significativa y creciente” a la iniciativa y criticó que se retire la posibilidad de acceder al pago extraordinario para quienes no apoyen la propuesta.

La UEFA insistió en que la FIFA “no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos” y defendió que el crecimiento del fútbol debe priorizar a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados.

Las críticas también llegaron desde otros sectores. De acuerdo con las reacciones conocidas tras la carta, uno de los opositores calificó la estrategia como “puro soborno”, al considerar que el incremento económico busca inclinar el sentido de la votación.

República Checa rompe filas en Europa

Mientras la UEFA intenta consolidar el rechazo al proyecto, comenzaron a aparecer los primeros apoyos dentro del propio fútbol europeo.

Según se conoció, David Trunda, presidente de la Federación de Fútbol de la República Checa, votará a favor de la venta del 20 % de los derechos comerciales del Mundial y respaldará la iniciativa de Infantino.

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La decisión representa un movimiento significativo, ya que la UEFA había definido esta propuesta como una “línea roja”. Con ese respaldo, la FIFA suma un aliado importante en una votación que, por ahora, solo necesita reunir el apoyo de la mayoría simple de las federaciones para sacar adelante uno de los proyectos más controvertidos del mandato de Gianni Infantino.

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