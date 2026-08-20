Daniel Torres encendió las alarmas en Santa Fe tras salir en ambulancia, ¿qué le pasó?

Daniel Torres, referente de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La preocupación se apoderó de Independiente Santa Fe después del empate 0-0 con River Plate correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Daniel Torres, una de las piezas fundamentales del equipo de Pablo Repetto, tuvo que abandonar la cancha en ambulancia tras sufrir un fuerte golpe durante el partido.

El resultado sin goles, que dejó un gran sinsabor entre la hinchada cardenal por las ocasiones desperdiciadas y los dos remates que terminaron en los postes, no fue la única razón para salir preocupado del Campín. Una de sus piezas clave sufrió un fuerte impacto que podría marginarlo del duelo de vuelta, lo que representaría un nuevo golpe para la nómina del león.

La acción que encendió las alarmas ocurrió en el tramo final del encuentro, cuando Torres chocó fuertemente con su portero Weimar Asprilla. El mediocampista quedó tendido sobre el césped y tuvo que recibir atención médica, antes de ser retirado del campo en camilla. Posteriormente, fue trasladado a una clínica y los primeros indicios apuntaron a un problema en la clavícula.

“Preocupa lo de Daniel... Estamos esperando. Fue con el cuerpo médico a la clínica, porque estaba mareado producto del impacto. Aparentemente, (el golpe) es en la zona de la clavícula. Hay que ver cómo salen los estudios”, explicó Repetto después de que se consumara el empate ante River Plate.

Torres ha sido una pieza clave para el estratega uruguayo desde su llegada al banquillo cardenal. De hecho, es el tercero con más minutos tras Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo. El volante cundinamarqués suma 37 partidos y 2.880 bajo las órdenes del entrenador uruguayo.

Rodallega, capitán de Santa Fe, expresó en zona mixta su deseo de que los estudios descarten una lesión de gravedad. “Lo de Daniel sí es un poco más preocupante. Esperamos recibir noticias positivas, que no sufra ningún daño que lo pueda sacar, porque lo necesitamos al ser una pieza fundamental para nosotros. Esperamos su pronta recuperación”.

De acuerdo con el medio Actualidad Cardenal, Torres fue trasladado a la Clínica del Country de Bogotá, donde le realizaron estudios y pasó la noche tras serle diagnosticada una conmoción cerebral. Al cabo de unos minutos informaron que está fuera de peligro, estable y evolucionando.

En principio, parece poco probable que el volante cundinamarqués esté disponible para el duelo entre Santa Fe y América de Cali, programado para este sábado 22 de agosto que corresponde a la reanudación de la Liga BetPlay Dimayor tras los partidos aplazados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El próximo miércoles 26, a las 7:30 p. m., está programado el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate en el Monumental. El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre Vasco da Gama (Brasil) y Olimpia (Paraguay), que juegan esta tarde en Asunción.

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