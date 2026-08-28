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Dura sanción para Independiente Santa Fe tras los hechos de violencia en El Campín

El club santafereño tendrá que enfrentar a Millonarios en la Liga Betplay y a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana con una prohibición a cuestas.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
28 de agosto de 2026 - 08:18 p. m.
Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá.
Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Jorge Londoño
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La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá dejó inhabilitadas las tribunas sur y norte del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para Independiente Santa Fe tras los hechos de violencia presentados en el partido entre Santa Fe y América de Cali.

La sanción se extenderá por lo que resta del año y también prohibirá el ingreso de “trapos e instrumentos de ‘La Guardia Albirroja’ Sur (Santa Fe), ‘Barón Rojo’ (América) y ‘Disturbio Rojo’ (América) durante 20 fechas”. La sanción se comenzará a cumplir en el clásico entre Santa Fe y Millonarios.

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¿Qué pasó en el estadio El Campín?

Vale la pena recordar que según algunos videos difundidos en redes sociales, la violencia se desató luego de que la barra de América de Cali intentara robar una bandera de la barra de Independiente Santa Fe en la tribuna oriental.

Inmediatamente, algunos integrantes de la Guardia Albirroja corrieron desde el otro extremo del estadio para enfrentar al Barón Rojo. Rápidamente la situación se trasladó al campo de juego donde se vieron armas cortopunzantes.

El partido fue suspendido, pero minutos después, con la mayoría de las sillas vacías, se reanudó el juego. Días después se conoció que las autoridades bogotanas prohibían el uso de El Campín para partidos de local de América.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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