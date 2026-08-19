EN VIVO | Independiente Santa Fe vs. River Plate: octavos de final de la Sudamericana

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Hoy podría ser una de esas noches que los hinchas de Independiente Santa Fe recuerden durante toda su vida. No solo por el contexto, octavos de final de la Copa Sudamericana, sino también por el rival, River Plate. La ilusión pasa por el mal momento que vive el equipo argentino, campeón en la edición de 2014.
No obstante, la estadística y la historia no están del lado del equipo colombiano. De las seis veces en que River jugó un mano a mano contra un equipo colombiano en torneos CONMEBOL (Sudamericana y Libertadores), el club argentino tan solo ha perdido dos. Algo que quiere lograr Santa Fe y para lo cual debe dar el primer paso hoy, en su estadio y frente a su hinchada.
Minuto a minuto de Santa Fe vs. River Plate
¿A qué hora comienza el partido?
- Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
- Canal: ESPN y Disney+ Premium
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