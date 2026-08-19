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En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO | Independiente Santa Fe vs. River Plate: octavos de final de la Sudamericana

El club colombiano intenta sacarle ventaja en la serie a un equipo argentino ganador e histórico que no se parece en nada al de sus mejores épocas.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de agosto de 2026 - 11:31 p. m.

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Partido entre Independiente Santa Fe y Caracas de Venezuela por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Partido entre Independiente Santa Fe y Caracas de Venezuela por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Hoy podría ser una de esas noches que los hinchas de Independiente Santa Fe recuerden durante toda su vida. No solo por el contexto, octavos de final de la Copa Sudamericana, sino también por el rival, River Plate. La ilusión pasa por el mal momento que vive el equipo argentino, campeón en la edición de 2014.

No obstante, la estadística y la historia no están del lado del equipo colombiano. De las seis veces en que River jugó un mano a mano contra un equipo colombiano en torneos CONMEBOL (Sudamericana y Libertadores), el club argentino tan solo ha perdido dos. Algo que quiere lograr Santa Fe y para lo cual debe dar el primer paso hoy, en su estadio y frente a su hinchada.

Minuto a minuto de Santa Fe vs. River Plate

Actualización claveHace 5 horas

¿A qué hora comienza el partido?

  • Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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