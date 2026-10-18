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EN VIVO: Llaneros vs. Santa Fe, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

El León visita el estadio Bello Horizonte Rey Pelé con el objetivo de afianzarse entre los ocho primeros.

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Redacción Deportes
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Santa Fe ocupa la séptima posición de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño

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Independiente Santa Fe visitará esta tarde a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso comenzará a las 6:05 p. m. y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar puntos para acercarse a sus respectivos objetivos en el campeonato.

El cuadro cardenal llega a este duelo en la séptima posición con 22 puntos en 12 partidos y busca consolidarse entre los ocho primeros. El local, por su parte, ocupa el puesto 12 con 14 unidades y acumula cuatro derrotas consecutivas. El conjunto local necesita reaccionar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación a los cuadrangulares.

Minuto a minuto de Llaneros vs. Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

18 de octubre de 2026 – 05:45 p. m.

El clima en Villavicencio

Para el partido entre Llaneros y Santa Fe, Villavicencio tendrá una tarde cálida, con temperaturas cercanas a los 29 grados. Se espera nubosidad parcial y una baja probabilidad de lluvia durante el compromiso en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

18 de octubre de 2026 – 05:35 p. m.

El encargado de impartir justicia

Jhon Alexander Ospina, del Quindío, fue designado por la FCF para dirigir este duelo entre Llaneros y Santa Fe. El risaraldense Robinson Medina y el vallecaucano Cristhian Mosquera serán sus asistentes. El santandereano Ricardo García quedó a cargo del VAR.

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18 de octubre de 2026 – 05:25 p. m.

El XI de Llaneros

Wílmer Sandoval, técnico interino de Llaneros tras la salida de José Luis García, apostó por un 4-3-3: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Dennys Quintero y Kevin Rincón; Juan Castilla, Jhojan Escobar y Juan José Ramírez; Néider Ospina, Luis Miranda y Yorleys Mena.

18 de octubre de 2026 – 05:15 p. m.

El XI de Santa Fe

Pablo Repetto apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Llaneros: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera y Cristian Mafla; Jhojan Torres y Daniel Torres; Franco Fagúndez; Jader Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata.

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Por Redacción Deportes

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