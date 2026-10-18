EN VIVO: Llaneros vs. Santa Fe, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Santa Fe ocupa la séptima posición de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay. Foto: Jorge Londoño

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Independiente Santa Fe visitará esta tarde a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso comenzará a las 6:05 p. m. y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar puntos para acercarse a sus respectivos objetivos en el campeonato.

El cuadro cardenal llega a este duelo en la séptima posición con 22 puntos en 12 partidos y busca consolidarse entre los ocho primeros. El local, por su parte, ocupa el puesto 12 con 14 unidades y acumula cuatro derrotas consecutivas. El conjunto local necesita reaccionar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación a los cuadrangulares.

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Minuto a minuto de Llaneros vs. Santa Fe en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Para el partido entre Llaneros y Santa Fe, Villavicencio tendrá una tarde cálida, con temperaturas cercanas a los 29 grados. Se espera nubosidad parcial y una baja probabilidad de lluvia durante el compromiso en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

Jhon Alexander Ospina, del Quindío, fue designado por la FCF para dirigir este duelo entre Llaneros y Santa Fe. El risaraldense Robinson Medina y el vallecaucano Cristhian Mosquera serán sus asistentes. El santandereano Ricardo García quedó a cargo del VAR.

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Wílmer Sandoval, técnico interino de Llaneros tras la salida de José Luis García, apostó por un 4-3-3: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Dennys Quintero y Kevin Rincón; Juan Castilla, Jhojan Escobar y Juan José Ramírez; Néider Ospina, Luis Miranda y Yorleys Mena.

Pablo Repetto apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Llaneros: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera y Cristian Mafla; Jhojan Torres y Daniel Torres; Franco Fagúndez; Jader Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata.

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