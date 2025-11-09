Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Boca Juniors se impuso en el Superclásico: River Plate, sin reacción

Exequiel Zeballos, con un gol y una asistencia, fue la figura en la más reciente edición de la rivalidad más importante del fútbol argentino. Kevin Castaño, Miguel Borja y Juanfer Quintero vieron minutos en el conjunto millonario.

Daniel Bello
Daniel Bello
09 de noviembre de 2025 - 09:39 p. m.
Exequiel Zeballos (izq.) fue clave en la victoria 2-1 de Boca Juniors este domingo frente a River Plate.
Exequiel Zeballos (izq.) fue clave en la victoria 2-1 de Boca Juniors este domingo frente a River Plate.
Foto: EFE - Adan González
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Superclásico argentino volvió a teñirse este domingo de azul y oro. Boca Juniors fue superior en La Bombonera y derrotó 2-0 a River Plate. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los encargados de sellar la victoria que le permitió al equipo de Claudio Úbeda trepar al primer lugar del Grupo A de la Liga Profesional Argentina.

El arranque fue cerrado, con ambos equipos apostando por la media distancia ante la falta de espacios. La visita intentó primero, con Maximiliano Salas y el colombiano Kevin Castaño probando a Agustín Marchesín, seguro bajo los tres palos. Boca respondió con Zeballos, el “Changuito”, que ya en los primeros minutos avisó con un par de remates contenidos por Franco Armani.

Vínculos relacionados

Manchester City goleó a Liverpool y es escolta del líder: así quedó la tabla en la Premier
Colombia, el país con más preseas en los Parapanamericanos Juveniles: así cerró el medallero
Primer grito de la temporada para Jhon Lucumí: gol y partidazo frente a Napoli

El premio para el extremo llegó justo antes del descanso. En una jugada de pura potencia, Zeballos se escapó en velocidad por el carril central y remató cruzado. Armani alcanzó a interponerse, pero el rebote le quedó servido al “Changuito”, quien no perdonó en la segunda oportunidad y encendió la celebración en la tribuna.

Para el complemento, Marcelo Gallardo movió el banco millonario y mandó al campo a Juan Fernando Quintero en busca de claridad ofensiva. Sin embargo, el golpe llegó del otro lado. Apenas corría el primer minuto de la segunda mitad cuando Zeballos asistió a Miguel Merentiel, quien definió de primera ante una defensa sorprendida tras una sucesión de toques.

River Plate no supo como reaccionar en los minutos posteriores. Boca controló los tiempos y, de no ser por la intervención del VAR, la ventaja pudo haber sido aún mayor. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penalti tras un contacto de Armani sobre Milton Giménez, pero tras la revisión la jugada fue anulada.

Con esta victoria, Boca Juniors, bajo la dirección de Claudio Úbeda, confirmó su buen momento y se trepó a la primera posición del Grupo A de la Liga Profesional Argentina con 26 puntos. River, en cambio, continúa en una racha negativa que lo deja sexto en el Grupo B, con 21 unidades y muchas dudas por resolver.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Superclásico

Boca Juniors

River Plate

Liga de Argentina

Exequiel Zeballos

Argentina

La Bombonera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.