Lewandowski le dio la victoria a Barcelona con un triplete frente a Celta

Robert Lewandowki lideró este domingo la victoria del Barcelona en Balaídos. El equipo culé se impuso 4-2 a Celta en la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports y logró tres puntos vitales para no perderle pisada al Real Madrid, líder del campeonato español.

El delantero polaco fue la gran figura del encuentro con un triplete que sostuvo la reacción blaugrana en los momentos más apretados del partido. El conjunto catalán golpeó temprano. Apenas al minuto 10, Lewandowski abrió el marcador con un disparo desde el punto penalti.

Sin embargo, Celta reaccionó de inmediato y apenas un minuto después, Sergio Carreira marcó el empate parcial que encendió a la afición gallega. De todos modos el campeón español dominó las acciones, con Marcus Rashford cerca del segundo con un potente disparo que se estrelló en el poste.

La insistencia del Barça tuvo premio sobre la primera media hora de partido, cuando Lewandowski volvió a aparecer dentro del área chica, empujó el balón y firmó un doblete con el que le devolvió la ventaja al Barça. Aun así, el encuentro no daba tregua.

Cinco minutos más tarde, Borja Iglesias sorprendió con un derechazo desde fuera del área que dejó sin opciones a Wojciech Szczesny y puso el 2-2. Parecía que el duelo se iría igualado al descanso, pero Lamine Yamal tenía otros planes.

Rashford lanzó un centró rastrero desde la banda izquierda, el balón se desvió en un rival y, por fortuna para los catalanes, la pelota le quedó a la joya blaugrana, quien no desaprovechó la oportunidad y soltó un fuerte remate al primer palo que terminó en las redes.

En el complemento, el Barcelona aseguró el resultado. Al minuto 65, Rashford ejecutó un córner desde el costado izquierdo y Lewandowski, intratable, ganó en el aire para sentenciar el 4-2 definitivo. El polaco alcanzó así los siete goles en lo que va de la presente temporada en el campeonato español.

Con la victoria, Barcelona llegó a 28 puntos y se mantiene segundo en la tabla, a tres del Real Madrid, que empató sin goles ante Rayo Vallecano en Vallecas. Celta, por su parte, suma 13 unidades y ocupa el puesto 13 en LaLiga EA Sports 2025/26.

