Fany Mabel Gauto Caballero, capitana de Independiente Santa Fe, anunció que su ciclo con el equipo rojo de la capital concluyó. Tras un paso exitoso por el conjunto cardenal, la mediocampista de 29 años, a la espera de la confirmación de su destino, abrió sus puertas a otras opciones futbolísticas para continuar su carrera profesional.

Vea más deportes en El Espectador

Gauto no es ajena a la historia del fútbol femenino en Colombia: llegó a territorio nacional en la primera edición de la liga femenina en 2017 para hacer parte de Cúcuta Deportivo, en donde consiguió ser la segunda artillera de las motilonas en dicha edición.

En 2018 la guaraní llegó a Atlético Huila como refuerzo para la Copa Libertadores Femenina que en dicha edición ganó el conjunto opita, desafortunadamente la jugadora no pudo actuar en el certamen por una normativa FIFA que no permite integrar más de tres clubes en una misma temporada.

Para la mediocampista el recorrido futbolístico estuvo conformado de la siguiente manera: Cúcuta Deportivo, Sportivo Luqueño y Atlético Huila. Al no haber debutado con el último, el reglamento es claro y solo pudo acompañar al equipo en el viaje.

Puede interesarle: Fany Gauto: liderazgo y pasión en Independiente Santa Fe

En 2019 logró debutar con el conjunto huilense en el cual solo consiguió marcar un gol a pesar de haber disputado todos los partidos de su equipo en esa edición.

El 2020 se vistió con la camiseta de Independiente Santa Fe, proyecto liderado por Diego Perdomo (el mismo artífice de la gerencia del título de Huila en 2018). Pese a la para deportiva debido a la contingencia del COVID-19, Gauto se convirtió en la capitana y líder de las leonas.

Actuó en dos temporadas con Independiente Santa Fe, con un resumen bastante exitoso: campeona de la Liga Femenina BetPlay Dimayor en 2020; actuación en Copa Libertadores Femenina en donde fueron eliminadas en cuartos de final por la Universidad de Chile; subcampeonas de la Liga Femenina en Colombia 2021 y subcampeonas de la Copa Libertadores tras perder 2-0 contra Corinthians.

Más: La lupa de la SIC a los contratos del fútbol colombiano

Gauto en efecto ha crecido a la par con la liga femenina del país, pero en este momento, Gauto considera que su alto rendimiento no puede verse estancado debido a las condiciones de una liga anual en Colombia, ni por prepararse ocho meses para disputar una competencia de mes y medio. Esa es una de las razones por las que la 10 cardenal decidió tomar nuevos caminos lejos de Santa Fe.

Así lo expresó en sus redes sociales, “Sabía que me iba a costar tomar esta decisión, me duele despedirme de este gran club pero debo seguir creciendo y aprovechando las oportunidades que me brinda el fútbol”.

El amor por el club capitalino por parte de su capitana se hace notorio en sus palabras de despedida, “Me voy feliz por todo y espero en algún momento volver a vibrar con ustedes ¡Me voy amando estos colores! Gracias infinitas”.

Vea: Cali 2021: Colombia les pelea de tú a tú a las grandes potencias de América