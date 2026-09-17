Santa Fe hizo públicos sus gastos mensuales, ¿en qué se gasta la plata el león?

Según el documento, el cuadro cardenal, presidido por Eduardo Méndez, gasta en promedio $6.656 millones de pesos al mes en su operación. La cifra agrupa nueve rubros diferentes, entre planillas,…

Independiente Santa Fe publicó este jueves un comunicado oficial en el que reveló el detalle de sus gastos mensuales, como parte de una estrategia de transparencia financiera hacia sus socios, hinchas y medios de comunicación. La infografía, fechada en Bogotá, desglosa el promedio mensual de egresos del club con corte al 31 de agosto de 2026.

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Según el documento, el cuadro cardenal, presidido por Eduardo Méndez, gasta en promedio $6.656 millones de pesos al mes en su operación. La cifra agrupa nueve rubros diferentes, entre planillas, impuestos, desarrollo de partidos y otros compromisos administrativos y deportivos que sostiene mensualmente la institución bogotana a lo largo de toda la temporada.

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El rubro más pesado es la nómina del equipo masculino y las divisiones menores, que representa el 44,5% del gasto total, equivalente a un promedio de $2.960 millones mensuales. Ese monto cubre los salarios de referentes del plantel cardenal como Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo.

El segundo rubro en importancia son los impuestos, que representan el 18,3% del gasto mensual del club, equivalentes a $1.219 millones. Entre los demás rubros se encuentran "otros deportivos", con $552 millones (8,3%); pagos por convenios y acuerdos, con $439 millones (6,6%); desarrollo de partidos, con $423 millones (6,3%); y gastos de administración, con $402 millones (6,0%) mensuales.

Así como gasta, Independiente Santa Fe también ha ingresado dinero. A nivel local todavía no se ha hecho oficial el dato de cuánto recibe por derechos de televisión, pero en el plano internacional sí se conocen cifras. En la Copa Libertadores 2026, el club sumó US$3,68 millones: US$3 millones por disputar la fase de grupos y US$680 mil adicionales por su rendimiento deportivo en esa etapa del torneo continental.

En la Copa Sudamericana 2026, en la que el cuadro cardenal supo eliminar a un gigante del continente como River Plate, recaudó US$1,8 millones: 500 mil por clasificar a los playoffs, 600 mil por avanzar a octavos y 700 mil por llegar a cuartos de final, instancia en la que fue eliminado esta semana tras caer 2-0 en el global ante Vasco da Gama.

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