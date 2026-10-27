Independiente Santa Fe 1-1 Atlético Bucaramanga, en vivo: Liga Betplay 2026-II en El Campín

Daniel Torres, de Independiente Santa Fe, enfrenta a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Santa Fe y Bucaramanga se juegan mucho en el estadio El Campín. Ambos clubes marchan dentro de los ocho y un triunfo esta noche los dejaría en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II. Para cualquiera de los dos, los tres puntos significarían llegar a 28 unidades, tan solo a cuatro puntos del líder, Atlético Nacional, que anoche volvió a lo más alto del campeonato doméstico tras ganarle 2-1 el clásico paisa a Independiente Medellín.

Adicionalmente, para ambas escuadras la victoria representaría dejar casi lista la clasificación a los cuadrangulares. Con el umbral establecido en 30 puntos y diferencia de gol positiva, tanto Independiente Santa Fe como Atlético Bucaramanga querrán buscar el triunfo en el máximo escenario de los bogotanos. Eso sí, para el elenco visitante no será una tarea sencilla, teniendo en cuenta sus últimos 10 antecedentes jugando contra El León en el Coloso de la 57.

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De los últimos 10 partidos entre ambos cuadros en Bogotá, el club albirrojo ganó seis, empató dos y dejó escapar los tres puntos en apenas dos ocasiones. No obstante, en 2024 fue la más reciente victoria de Bucaramanga en la capital del país. Sin duda, será un juego interesante, no solo para hinchas candenales y santandereanos, sino también para los aficionados de los demás equipos que también luchan por un lugar en las finales de Navidad.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, minuto a minuto

⏱️ 85’ Santa Fe 🔴 1-1 🟡 Bucaramanga ⚽️

Santa Fe se acuerda de que juega con un jugador de más desde hace casi 40 minutos y presiona a Atlético Bucaramanga contra su arco.

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⏱️ 80’ Santa Fe 🔴 1-1 🟡 Bucaramanga ⚽️

Luciano Pons, a quien ya le habían anulado un gol por fuera de lugar, finiquita con una gran definición una red de pases exquisita del visitante.

⏱️ 77’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Increíblemente, con un jugador de más, Independiente Santa Fe no logra imponerse en el juego y corre el riesgo de perder ventaja en el marcador.

⏱️ 68’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Independiente Santa Fe se sacude del dominio de Bucaramanga, con uno menos, y da un paso hacia el frente en busca del segundo gol.

⏱️ 57’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Lejos de esconderse después de perder un jugador por expulsión, Bucaramanga intenta emparejar el marcador y Santa Fe se lo permite.

⏱️ 48’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Romaña, otra vez, ve la tarjeta roja en un partido y deja su equipo con uno menos, pero hay dudas sobre la severidad del árbitro.

⚽❌ Carlos Romaña ve la tarjeta roja y Bucaramanga queda con diez jugadores ante Santa Fe.



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⏱️ 46’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

⏱️ ET Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Santa Fe se va al vestuario como ganador, pero es Bucaramanga quien goza de las mejores sensaciones en ataque, al menos en el final del primer tiempo.

⏱️ 45’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

⏱️ 44’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Independiente Santa Fe sufre el final del primer tiempo, pero el visitante desperdicia sus mejores chances de gol en el partido.

⏱️ 38’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Despierta Bucaramanga y provoca su primera gran oportunidad del partido a través de su ’10’ y capitán, Fabián ‘Chino’ Sambueza.

⏱️ 30’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

Después de un balón que se estrella en el palo, Franco Fagundez anota en un rebote que le da el primer gol a Independiente Santa Fe.

⏱️ 20’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

El equipo cardenal inclina la cancha y comienza a hacer méritos para irse arriba en el marcador.

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🚀⚽ ¡SE ANIMÓ DESDE LEJOS! Jhojan Torres sacó un potente remate que pasó muy cerca del arco rival. ¡Por poco sorprende!



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⏱️ 10’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

⚽Grandiosa atajada de Cristopher Fiermarin ante el remate de Hugo Rosallega y mantiene en cero en el arco de Bucaramanga.



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Tanto Independiente Santa Fe como Atlético Bucaramanga no hacen dueños del partido y el ritmo se mantiene en un limbo.

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️

📋 Así es el 𝐗𝐈 inicial por el profesor Pablo Peirano para enfrentar a Independiente Santa Fe. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/T3ns7Z1axr — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) October 27, 2026

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Bucaramanga por la fecha 14 ⚽️#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/jS2ehClGej — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 27, 2026

Fecha : lunes 26 de octubre de 2026

: lunes 26 de octubre de 2026 Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Hora : 8:05 p. m.

: 8:05 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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