Independiente Santa Fe 1-1 Atlético Bucaramanga, en vivo: Liga Betplay 2026-II en El Campín

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Santa Fe y Bucaramanga se juegan mucho en el estadio El Campín. Ambos clubes marchan dentro de los ocho y un triunfo esta noche los dejaría en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II. Para cualquiera de los dos, los tres puntos significarían llegar a 28 unidades, tan solo a cuatro puntos del líder, Atlético Nacional, que anoche volvió a lo más alto del campeonato doméstico tras ganarle 2-1 el clásico paisa a Independiente Medellín.
Adicionalmente, para ambas escuadras la victoria representaría dejar casi lista la clasificación a los cuadrangulares. Con el umbral establecido en 30 puntos y diferencia de gol positiva, tanto Independiente Santa Fe como Atlético Bucaramanga querrán buscar el triunfo en el máximo escenario de los bogotanos. Eso sí, para el elenco visitante no será una tarea sencilla, teniendo en cuenta sus últimos 10 antecedentes jugando contra El León en el Coloso de la 57.
De los últimos 10 partidos entre ambos cuadros en Bogotá, el club albirrojo ganó seis, empató dos y dejó escapar los tres puntos en apenas dos ocasiones. No obstante, en 2024 fue la más reciente victoria de Bucaramanga en la capital del país. Sin duda, será un juego interesante, no solo para hinchas candenales y santandereanos, sino también para los aficionados de los demás equipos que también luchan por un lugar en las finales de Navidad.
Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, minuto a minuto
Reacciona Independiente Santa Fe
⏱️ 85’ Santa Fe 🔴 1-1 🟡 Bucaramanga ⚽️
Santa Fe se acuerda de que juega con un jugador de más desde hace casi 40 minutos y presiona a Atlético Bucaramanga contra su arco.
¡Golazo de Bucaramanga!
⏱️ 80’ Santa Fe 🔴 1-1 🟡 Bucaramanga ⚽️
Luciano Pons, a quien ya le habían anulado un gol por fuera de lugar, finiquita con una gran definición una red de pases exquisita del visitante.
Vuelva a inclinar la cancha Bucaramanga
⏱️ 77’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Increíblemente, con un jugador de más, Independiente Santa Fe no logra imponerse en el juego y corre el riesgo de perder ventaja en el marcador.
Santa Fe busca el segundo
⏱️ 68’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Independiente Santa Fe se sacude del dominio de Bucaramanga, con uno menos, y da un paso hacia el frente en busca del segundo gol.
Lo intenta Atlético Bucaramanga
⏱️ 57’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Lejos de esconderse después de perder un jugador por expulsión, Bucaramanga intenta emparejar el marcador y Santa Fe se lo permite.
Roja en Atlético Bucaramanga
⏱️ 48’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Romaña, otra vez, ve la tarjeta roja en un partido y deja su equipo con uno menos, pero hay dudas sobre la severidad del árbitro.
Arranca el segundo tiempo en Bogotá
⏱️ 46’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Concluye la primera mitad
⏱️ ET Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Santa Fe se va al vestuario como ganador, pero es Bucaramanga quien goza de las mejores sensaciones en ataque, al menos en el final del primer tiempo.
Dos minutos de adición
⏱️ 45’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Se la pierde el Leopardo
⏱️ 44’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Independiente Santa Fe sufre el final del primer tiempo, pero el visitante desperdicia sus mejores chances de gol en el partido.
Se salva el local
⏱️ 38’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Despierta Bucaramanga y provoca su primera gran oportunidad del partido a través de su ’10’ y capitán, Fabián ‘Chino’ Sambueza.
¡Gol de Santa Fe!
⏱️ 30’ Santa Fe 🔴 1-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Después de un balón que se estrella en el palo, Franco Fagundez anota en un rebote que le da el primer gol a Independiente Santa Fe.
El León toma la iniciativa
⏱️ 20’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
El equipo cardenal inclina la cancha y comienza a hacer méritos para irse arriba en el marcador.
Partido sin rumbo
⏱️ 10’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
Tanto Independiente Santa Fe como Atlético Bucaramanga no hacen dueños del partido y el ritmo se mantiene en un limbo.
Comienza el partido en El Campín
⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 🟡 Bucaramanga ⚽️
XI titular de Bucaramanga
XI inicial de Santa Fe
¿A qué hora juega Santa Fe?
- Fecha: lunes 26 de octubre de 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 8:05 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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