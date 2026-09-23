Independiente Santa Fe 0-0 Deportivo Cali, en vivo: fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

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Santa Fe recibe a Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en busca de una victoria que lo posicione como colíder de la Liga Betplay 2026-II. Los Cardenales vienen de golear 4-1 a Alianza FC en Valledupar y están decididos a tomar uno de los primeros lugares de la tabla de la Liga Betplay.
Sin embargo, al frente tiene a un Deportivo Cali que también viene de una victoria por tres goles en la jornada anterior. Los Azucareros vencieron a Cúcuta Deportivo en Palmaseca. Esa victoria les permitió obtener la octava casilla de la tabla. Un empate en la capital del país lo afianzaría entre los ocho primeros.
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali: minuto a minuto
Comienza el partido en El Campín
⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Cali ⚽
XI inicial de Deportivo Cali
XI titular de Santa Fe
¿A qué hora juega Santa Fe?
- Fecha: martes 22 de septiembre de 2026
- Lugar: estadio El Campín de Bogotá en Bogotá
- Hora: 8:00 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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