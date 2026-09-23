Hugo Rodallega, goleador de Independiente Santa Fe, y Juan Ignacio Dinenno, delantero de Deportivo Cali.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Independiente Santa Fe 0-0 Deportivo Cali, en vivo: fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Santa Fe recibe a Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en busca de una victoria que lo posicione como colíder de la Liga Betplay 2026-II. Los Cardenales vienen de golear 4-1 a Alianza FC en Valledupar y están decididos a tomar uno de los primeros lugares de la tabla de la Liga Betplay.

Sin embargo, al frente tiene a un Deportivo Cali que también viene de una victoria por tres goles en la jornada anterior. Los Azucareros vencieron a Cúcuta Deportivo en Palmaseca. Esa victoria les permitió obtener la octava casilla de la tabla. Un empate en la capital del país lo afianzaría entre los ocho primeros.

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Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali: minuto a minuto

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Cali ⚽

Estos son los elegidos por Rafael Dudamel para jugar esta noche en la Capital de la República. 💚⚽️ pic.twitter.com/lv7zfVf164 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 23, 2026

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Dep. Cali por la fecha 12 ⚽️ pic.twitter.com/AJc3JEFeaH — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 23, 2026

Fecha : martes 22 de septiembre de 2026

: martes 22 de septiembre de 2026 Lugar : estadio El Campín de Bogotá en Bogotá

: estadio El Campín de Bogotá en Bogotá Hora : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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