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Independiente Santa Fe 0-0 Deportivo Cali, en vivo: fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

Independiente Santa Fe está a una victoria de montarse hasta la segunda posición de la Liga Betplay 2026-II, mientras que Deportivo Cali busca seguir en el grupo de los ocho.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali, en vivo: fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II
Hugo Rodallega, goleador de Independiente Santa Fe, y Juan Ignacio Dinenno, delantero de Deportivo Cali.

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Santa Fe recibe a Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en busca de una victoria que lo posicione como colíder de la Liga Betplay 2026-II. Los Cardenales vienen de golear 4-1 a Alianza FC en Valledupar y están decididos a tomar uno de los primeros lugares de la tabla de la Liga Betplay.

Sin embargo, al frente tiene a un Deportivo Cali que también viene de una victoria por tres goles en la jornada anterior. Los Azucareros vencieron a Cúcuta Deportivo en Palmaseca. Esa victoria les permitió obtener la octava casilla de la tabla. Un empate en la capital del país lo afianzaría entre los ocho primeros.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali: minuto a minuto

Actualización clave 22 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.

Comienza el partido en El Campín

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 ⚪️ Cali ⚽

Actualización clave 22 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.

XI inicial de Deportivo Cali

Actualización clave 22 de septiembre de 2026 – 07:15 p. m.

XI titular de Santa Fe

Actualización clave 22 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.

¿A qué hora juega Santa Fe?

  • Fecha: martes 22 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio El Campín de Bogotá en Bogotá
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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