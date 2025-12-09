Logo El Espectador
Santa Fe está de fiesta por los 10 años de su conquista sudamericana

Un día como hoy, un 9 de diciembre, pero de 2015, el león venció en los penaltis (3-1) a Huracán de Argentina en la final de la Copa Sudamericana. Ese día, con El Campín a reventar, el expreso capitalino consiguió la hazaña más importante de toda su historia.

Redacción Deportes
09 de diciembre de 2025 - 01:09 p. m.
Ómar Pérez, el máximo ídolo de la historia de Santa Fe, levanta el trofeo de la Copa Sudamericana.
Ómar Pérez, el máximo ídolo de la historia de Santa Fe, levanta el trofeo de la Copa Sudamericana.
Foto: EFE - MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA
Gerardo Pelusso celebra junto a los jugadores Héctor Urrego y Francisco Meza.
01
Los secretos de Gerardo Pelusso a 10 años de la Copa Sudamericana
El Espectador habló con el estratega uruguayo, el hombre detrás del título más importante en la historia de Independiente Santa Fe, que un día como hoy, pero de 2015,...
Fernando Camilo Garzón
Leer artículo
Jugadores de Santa Fe, en el partido ante Nacional de Uruguay, disputado en el estadio El Campín de Bogotá por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2015.
02
El camino del campeón de la Copa Sudamericana 2015
Paso a paso, así fue el camino de Santa Fe hasta llegar al título más importante de toda su historia.
Daniel Montoya
Leer artículo
Portada de El Espectador del 11 de diciembre de 2015, después de que Santa Fe ganara la Copa Sudamericana.
03
Así tituló El Espectador la hazaña del león
Un recorrido por los titulares y páginas con las que El Espectador contó la consagración de Santa Fe en 2015.
Juan Carlos Becerra
Leer artículo
Juan Daniel Roa, con la Copa Sudamericana en 2015.
04
Entrevista con Juan Daniel Roa: memorias de un campeón suramericano
El exfutbolista repasó el título continental de Santa Fe en 2015. Estos son los secretos detrás de la gesta del expreso rojo.
Diego Daza
Leer artículo
La tercera estrella de Santa Fe en 1960. La nómina: Arriba: Jaime Silva, Leonardo Bevilacqua, Guillermo Milne, Hernando Tovar, Carlos Aponte y Carlos Rodríguez. Abajo: Ricardo Campana, Miguel Reznik, Osvaldo Panzutto, Alberto Perazzo y Héctor González.
05
Una década de la Sudamericana de Santa Fe: la historia que empezó en 1961
Sesenta años separan la primera incursión continental del cardenal y la noche en la que levantó su primer título internacional en Bogotá.
Juan Carlos Becerra
Leer artículo
Santa Fe campeón, 37 años después, en 2012. La nómina: Arriba: Yulián Anchico, Camilo Vargas, Daniel Torres, Julián Quiñones y Francisco "Pacho" Meza. Abajo: Omar Pérez, Jonathan Copete, Sergio Otálvaro, Luis Carlos Arias, Diego Cabrera y Juan Daniel Roa.
06
La era dorada de Independiente Santa Fe, una década llena de títulos
El club capitalino conquistó en la década de 2010 ocho campeonatos: seis locales y dos internacionales.
Diego Daza
Leer artículo
Not Released (NR)
07
La historia de Colombia en torneos internacionales
Un recorrido por seis décadas de Libertadores y Sudamericana, desde los pioneros de los sesenta hasta las gestas que hicieron del fútbol colombiano un protagonista...
Juan Carlos Becerra
Leer artículo

