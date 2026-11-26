Esta victoria le permitió al león reponerse de la derrota del pasado viernes ante Independiente Medellín en territorio antioqueño y acomodarse provisionalmente en lo más alto de su zona, con tres unidades, a la espera de lo que suceda en…

Independiente Santa Fe consiguió su primera victoria en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay este miércoles, luego de imponerse con un contundente 3-0 a Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá, por la segunda jornada del grupo A. El uruguayo Franco Fagúndez fue la gran figura del compromiso.

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Esta victoria le permitió al león reponerse de la derrota del pasado viernes ante Independiente Medellín en territorio antioqueño y acomodarse provisionalmente en lo más alto de su zona, con tres unidades, a la espera de lo que suceda en el otro compromiso correspondiente a la segunda fecha del cuadrangular A.

El encargado de abrir el marcador fue Franco Fagúndez, en el primer minuto de adición de la etapa inicial. Luego de una incursión de Emerson Rivaldo Rodríguez por el costado derecho, en la que arrastró varias marcas, la pelota le quedó al uruguayo, quien remató de primera con potencia y ubicación, haciendo inútil la reacción de Joan Parra.

En el complemento, sobre el minuto 62, el cuadro cardenal amplió la diferencia gracias a una nueva intervención de Fagúndez, quien terminaría siendo la figura del encuentro. El futbolista uruguayo envió desde la izquierda un centro al segundo palo, donde estuvo atento su compatriota Emanuel Olivera, para mandar la pelota al fondo de la red de cabeza.

El encargado de sentenciar la historia fue Hugo Rodallega, quien se reportó con gol sobre el minuto 79 de compromiso. Apenas ocho minutos después de ingresar en sustitución del argentino Nahuel Bustos, el experimentado delantero conectó con su pierna izquierda un centro de Fagúndez, que cerró su presentación con un tanto y dos asistencias.

La actividad en el cuadrangular A continuará esta noche con una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, programado para las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. El resultado de dicho compromiso determinará cómo quedará la clasificación de la zona al término de la segunda jornada.

La tercera fecha de este cuadrangular comenzará el próximo sábado 28 de noviembre, cuando Independiente Santa Fe reciba a Atlético Nacional en El Campín, a partir de las 7:30 p. m. Al día siguiente, Independiente Medellín hará las veces de local frente a Once Caldas, desde las 6:30 p. m., en el Atanasio Girardot.

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