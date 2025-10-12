Diego Placente, DT de Argentina, elogió a Colombia y anticipó un juego “difícil” Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

Argentina llega a las semifinales del Mundial Sub-20 con un sello innegable: el de un equipo que, pese a no contar con sus máximas figuras, ha encontrado equilibrio, confianza y eficacia. Sin Franco Mastantuono ni Claudio “Diablito” Echeverri, la albiceleste se reinventó y bajo el mando de Diego Placente ha construido una identidad basada en el control del juego, la paciencia y la circulación del balón. Este miércoles (6:00 p.m., hora de Colombia) enfrentará a una Colombia consolidada, que mantiene la base del plantel que disputó el Sudamericano a comienzos de año.

Placente, aquel lateral zurdo recordado por su paso por River Plate y la selección argentina de comienzos de los 2000, ha asumido el reto de dirigir a una generación que combina disciplina y talento. Su propuesta, heredera de la línea de Lionel Scaloni, busca dominar a través de la posesión y aprovechar los espacios con velocidad. En la antesala del choque ante Colombia, el entrenador no dudó en reconocer la dificultad del encuentro: “Dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó. Empatamos y ganamos, los dos partidos fueron muy parejos y este va a ser igual”, afirmó.

Colombia 0- Argentina 1: resumen y goles

Argentina y Colombia se midieron dos veces en el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela. El primer cruce fue el 26 de enero en el estadio Misael Delgado: empate a un gol con tantos de Óscar Perea y del propio “Diablito” Echeverri. El segundo, en la fase final, terminó con una victoria albiceleste por 1-0 gracias a un tanto tardío de Ian Martín Subiabre, hoy pieza de recambio en el Mundial. Ambos duelos dejaron la sensación de que entre estas dos selecciones hay más similitudes que diferencias, tanto en intensidad como en propuesta.

Para Colombia, la semifinal llega con una mezcla de ilusión y preocupación. El equipo de César Torres, que viene de eliminar a España en un partido memorable, no podrá contar con dos de sus jugadores más determinantes: el lateral Carlos Sarabia y el goleador Néiser Villarreal. Este último, autor de cinco tantos en el torneo, deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. En su lugar, el técnico apostaría por Emilio Aristizábal.

Colombia 1 - Argentina 1: resumen y goles

Torres, tras la victoria ante España, no escatimó elogios hacia Villarreal. “Es una bestia, un animal, pero es humano y muy noble. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere”, dijo el entrenador sobre el atacante tumaqueño, quien ha sido pieza clave en el ataque cafetero.

