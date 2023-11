“No me va a doler porque no las voy a ver”: Eduardo Méndez sobre las finales

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Foto: Óscar Pérez

Luego de un cierre de año complicado, en el que Santa Fe se quedó por segundo semestre consecutivo por fuera de los ocho, el presidente del club, Eduardo Méndez, compartió un diálogo con el periodista Steven Arce para el Diario AS.

Entre los temas que abordaron durante su conversación estaban el balance de la temporada, la salida de Huberth Bodhert y posterior llegada de Pablo Peirano, los referentes del plantel y las críticas contras la gestión del directivo cardenal.

“Contratamos a un técnico que venía con unos proyectos y pensamos que podíamos iniciar un proceso con él, pero desafortunadamente es otro ambiente el que estaba viviendo, las tensiones, las presiones las cobran mucho acá en Bogotá y la hinchada santafereña”, precisó Méndez sobre el paso de Bodhert por el equipo.

Unas declaraciones del entrenador cartagenero que no calaron bien en el plantel [”con equipos con una nómina menor he competido mejor”] y la goleada 5-0 sufrida ante Águilas derivaron en su salida. A diferencia de otros planteles como Tolima y América, los bogotanos no repusieron el rumbo a tiempo.

Méndez subrayó que Pablo Peirano, el actual entrenador, cuenta con su respaldo de cara al 2024. “Yo me siento tranquilo con el trabajo que él está haciendo. Está comprometido, quiere triunfar, recuerda mucho su pasado por Santa Fe”.

El directivo bogotano aseguró que Hugo Rodallega, el principal referente del club en la actualidad, pese a los rumores que indican su salida, estará en la institución hasta finales de 2024, fecha en la que su contrato termina. También confirmó que espera que en las próximas semanas se sumen entre seis y siete jugadores nuevos.

Sobre el desenlace de la Liga BetPlay, Méndez comentó que no va a ver los cuadrangulares. “No me va a doler porque no los voy a ver. Da nostalgia y tristeza no estar ahí”.

