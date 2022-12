“No recibí ninguna invitación”, Eduardo Méndez sobre la despedida de Omar Pérez

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, y Omar Pérez, exfutbolista argentino, durante su despedida de las canchas en Bogotá. Foto: El Espectador

Omar Pérez es considerado el ídolo de una generación entera de fútbol y el pasado 10 de diciembre se despidió oficialmente de las canchas bogotanas en un “Último Tango” que reunió a los hinchas santafereños que siempre lo acompañaron en sus partidos.

Tres tiempos de 30 minutos cada uno y un discurso emotivo fue lo que vieron las personas que, desde las 7:00 p.m. llenaron las tribunas del Estadio el Campín para ver, por última vez, los pases y goles del ‘Chipakero’.

Durante la etapa final del evento, Omar Pérez dijo algunas palabras entre lágrimas, y una frase que marcó para muchos una indirecta para el actual presidente del equipo bogotano, Eduardo Méndez.

Las declaraciones de Omar Pérez

“Aunque algunos nos quieran borrar de la historia de Santa Fe, siempre estaremos con ustedes”, fue lo que dijo el argentino, lo que provocó las arengas eufóricas de los hinchas después de que muchos interpretaran ese mensaje como una indirecta al presidente del club.

Frente a esa frase y al rumor sobre el rechazo del evento y del uso de los logos de Santa Fe, por parte de las directivas del equipo, La W Radio habló con Méndez para preguntarle sobre la despedida del 10 del equipo albirojo y afirmó que a él nunca le había llegado ninguna invitación a este evento.

“Primero que todo, quiero manifestar que Alfonso Cañón es estandarte nuestro, usa los uniformes nuestros, recibe un aporte económico mensualmente, entonces no veo por qué él no pueda usar la camiseta de Santa Fe”, inició diciendo.

Y continuó: “Ahora, el día 30 de noviembre de 2022, por primera vez se me acercó el señor Gonzalo Villalón, que es un empresario, y me manifestó que iban a hacer un partido de despedida de Omar Pérez, pero a mí ni me invitaron ni me llamaron para hacerme partícipe de ese partido. No hay un requerimiento donde pueda o quieran o usar la camiseta. No son 15.000 ni 20.000 los santafereños que en algún momento le tenemos que agradecer a Omar Pérez, son muchos más los que no pudieron ir”.

Además, Méndez agregó que la despedida de Omar Pérez se le planteó a él como un negocio. “Yo veo y vi como un negocio, y así me lo hizo saber Gonzalo (Villalón), para recaudar fondos, pero nunca se me pidió oficialmente. El señor Omar Pérez, a quien yo respeto y admiro, respeto y le agradezco todos los títulos que nos dio, nunca se acercó a las instalaciones del club a solicitar o a que le ayudáramos en un espectáculo privado que él hizo junto a un empresario”.

De acuerdo con las declaraciones del exfutbolista argentino, su intentó por “tocar las puertas” para contar con el apoyo del club, no fue positivo, lo que contradice las revelaciones de Eduardo Méndez, quien afirmó que nunca se había acercado a él a pedirle una colaboración.

A esto, se sumaron los rumores sobre una posible deuda que tenía Santa Fe con Omar Pérez, pero Méndez desmintió esto y afirmó que se le dio aproximadamente 1 millón de dólares al jugador. “Reconozco a Omar como exjugador, le agradezco todo lo que nos dio. Sé que es un buen empresario que hoy tiene una escuela de formación, un restaurante y este es un negocio más que organizó para recoger fondos para beneficio propio, pero Santa Fe no le debe un peso”.

