¿Se arrepintieron? Esta sería la razón por la que Luis Díaz dejó Liverpool

La crisis de Liverpool continúa en caída con la seguidilla de derrotas tanto en Premier League, como en Champions League. La última derrota en el certamen europeo expuso al equipo inglés con una goleada contra PSV en casa.

Además de perder de manera abultada, se evidenciaron notables errores defensivos de la zaga central. Sin embargo, el sector ofensivo tampoco termina de engranar y los fichajes multimillonarios no han aportado lo que se esperaba.

En las últimas 12 salidas de los Reds, el equipo de Arne Slot encajó nueve derrotas y comienzan a surgir dudas e incógnitas en la institución.

Los reportes desde Inglaterra, indicaron en las últimas semanas que la salida de varios jugadores, entre ellos la de Luis Díaz, no había sentado muy bien en el equipo. Los hinchas, a través de redes sociales, han expresado su malestar con la dirigencia, que consideró que vender al colombiano era la decisión correcta.

Ahora, el medio británico Caughtoffside señaló que Arne Slot sí quería mantener a Díaz en el conjunto inglés y lo consideró que era una pieza clave en su proyecto. Sin embargo, el director deportivo del club, Richard Hughes, decidió no seguir la sugerencia del entrenador y optó por vender al extremo.

“Mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato. Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba ‘atractiva’”, dice el informe.

Para contrarrestar la salida del guajiro, Liverpool encabezó un mercado de fichajes explosivo con una billetera amplia. Compró, por más de 100 millones de euros, a Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

En contraste al complicado arranque del equipo de la Premier League, Luis Díaz disfruta de un arranque espectacular en lo individual y en lo colectivo. El colombiano registra once anotaciones y cinco asistencias en 18 juegos disputados en esta temporada. Su primera ausencia se dio en la última jornada de Champions, competencia en la que tendrá cumplir dos fechas más por sanción.

