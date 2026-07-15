Santa Fe confirmó su primer refuerzo para Copa Sudamericana y Liga BetPlay 2026 II

El equipo cardenal anunció la llegada de su primera incorporación para el segundo semestre. El volante de 29 años vuelve al fútbol colombiano tras una amplia trayectoria en el fútbol mexicano Foto: EFE - Francisco Guasco

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Independiente Santa Fe sigue dándole forma a su plantilla para afrontar la Liga BetPlay II y la Copa Sudamericana. El conjunto cardenal ya confirmó el primer refuerzo para la segunda parte de la temporada: el mediocampista Kevin Balanta.

El anuncio fue presentado por la institución capitalina a través de redes sociales. El futbolista de 29 años llegará a Bogotá tras cerrar todos los detalles de su vinculación y solo resta que se una a los entrenamientos.

Un regreso al fútbol colombiano

Balanta volverá al país después de varios años de desarrollar su carrera en el exterior. Formado en las divisiones menores del Deportivo Cali, dio el salto al primer equipo en 2015 y, posteriormente, inició su aventura internacional con una cesión al Club Tijuana en 2019. Un año después, el conjunto mexicano adquirió sus derechos y desde entonces permaneció en la Liga MX.

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Durante su paso por México defendió las camisetas de Tijuana, Querétaro y Santos Laguna, clubes con los que acumuló más de 150 partidos oficiales a lo largo de siete temporadas. Su recorrido también incluyó un préstamo a Defensa y Justicia en el primer semestre de 2025, aunque allí únicamente disputó cinco encuentros antes de regresar al fútbol mexicano.

Ahora, Balanta llega cedido desde Santos Laguna, equipo al que había regresado en enero de este año tras un nuevo ciclo en Tijuana. De acuerdo con su historial de transferencias, el mediocampista ha protagonizado varias operaciones entre clubes mexicanos desde su salida del Deportivo Cali.

Su recorrido también incluye presencia en la selección de Colombia. Balanta debutó con el equipo absoluto en septiembre de 2015, convocado por José Néstor Pékerman cuando apenas tenía 18 años. Más adelante hizo parte de los procesos de las selecciones Sub-20, Sub-23 y Olímpica, sumando participaciones en distintas categorías antes de desarrollar gran parte de su carrera en México.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe por la Copa Sudamericana?

Tras finalizar tercero de su grupo en la Copa Libertadores, detrás de Corinthians y Platense, Santa Fe aseguró un lugar en la repesca de la Copa Sudamericana. El equipo cardenal cerró la fase con una victoria como visitante contra Peñarol, aunque los demás resultados no le alcanzaron para avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Ahora buscará un cupo en la siguiente ronda de la Sudamericana contra Caracas, en una serie que comenzará el jueves 23 de julio, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín, mientras que el partido de vuelta se disputará el 30 de julio en territorio venezolano.

Versatilidad para el esquema de Repetto

Uno de los aspectos que más valoró el cuerpo técnico es la capacidad del jugador para desempeñarse en distintas posiciones. Aunque su función natural es la de volante de primera línea, también puede actuar como defensor central, lo que le ofrecerá más alternativas tácticas al entrenador durante la temporada.

A lo largo de su carrera profesional suma 303 partidos oficiales, además de seis goles y ocho asistencias, con experiencia en competencias como la Liga BetPlay, Liga MX, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Leagues Cup y Copa Argentina.

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Santa Fe aún busca un extremo

Pese a confirmar la llegada de Balanta, Pablo Repetto dejó claro que el mercado de fichajes del club no será muy amplio. El entrenador considera que la base del plantel es competitiva, aunque reconoció que todavía espera un refuerzo para potenciar el ataque.

“Estamos buscando a un jugador por banda. Veloz y con duelo 1 contra 1”, explicó el estratega uruguayo.

Con Kevin Balanta prácticamente asegurado, la dirigencia cardenal concentrará sus esfuerzos en cerrar la llegada de ese extremo solicitado por Repetto. El objetivo es tener la plantilla completa antes del inicio del segundo semestre, cuando Santa Fe buscará competir por el título de la Liga BetPlay II y realizar una buena presentación en la Copa Sudamericana.

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