“El mejor equipo del mundo”: Luis de la Fuente define a España tras clasificar a la final

Luis de la Fuente, estratega de España. Foto: EFE - SAM WASSON

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Luis de la Fuente habló, muy emocionado, después de que España derrotara 2-0 a Francia y asegurara su lugar en la final del Mundial de 2026. El seleccionador español atribuyó el éxito al compromiso del grupo, agradeció el apoyo de la afición y dejó claro que el equipo aún no da la tarea por terminada.

“Esto es un sentimiento parecido a la felicidad, un orgullo con jugadores como estos. Hemos dado un paso más. Estoy emocionado. Tengo la felicidad deportiva y el orgullo por unos jugadores maravillosos. Son geniales. Ha sido un partidazo en una grandísima selección a la que hemos minimizado. Quién me iba a decir esto hace trece años. Estoy en una final, y si sí…”, mencionó.

De la Fuente también recordó el proceso que comenzó hace cuatro años al frente de la selección y destacó que la confianza en una misma idea ha sido la clave para llegar hasta esta instancia.

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“Es una gran responsabilidad estar en la final del Mundial, es solo para los elegidos y hay que asimilarlo. Cuando empezamos hace cuatro años, hemos sido fieles a esta idea y nos ha traído hasta aquí”, señaló.

Uno de los mensajes más contundentes del técnico estuvo relacionado con la identidad del equipo. Para el entrenador, España pudo superar a Francia porque, por encima de las individualidades, cuenta con el mejor bloque del campeonato.

“Nos enfrentábamos a unas de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo. Eso es diferente…. Estos jugadores muestran compromiso, solidaridad, talento. Lo difícil lo hacen fácil. Tienen talento y actitud ante la vida y ante el deporte”, aseguró.

Además, añadió: “Nos hemos enfrentado a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de neutralizar a un equipo así. Interpretar las fases del juego, eso es lo que hace diferente al jugador español. Estamos felices, pero no nos conformamos con esto”.

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El seleccionador también aprovechó para destacar el ambiente que se vive dentro del vestuario. “Veo un vestuario feliz y un país entregado. Hemos recuperado el espíritu de 2010. La pasta de la que está hecho este equipo se demuestra en que los que no han participado se han quedado entrenando tras el partido”.

El entrenador también envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados españoles, quienes celebraron masivamente la clasificación en diferentes ciudades del país. “Darle las gracias porque sentimos el apoyo. Nos motiva y nos da energía. Es un orgullo ser español y ver a un país unido detrás de esta selección”, expresó.

Finalmente, aunque reconoció que le ilusiona una posible final contra Argentina por la amistad que mantiene con Lionel Scaloni, dejó claro que el enfoque está únicamente en conquistar el título. “Queda un paso más. Sabemos que todavía tenemos que mejorar. Estamos felices, pero no nos conformamos con esto”, concluyó el seleccionador, que el próximo domingo buscará llevar a España a la gloria mundial.

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