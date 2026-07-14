Nuevas reglas de CONMEBOL para Libertadores y Sudamericana: estos son los cinco cambios

Trofeo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores durante el sorteo de la fase de grupos de ambos torneos en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo de 2026. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

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La Conmebol anunció las nuevas modificaciones reglamentarias que se implementarán en sus competiciones de clubes a partir del reinicio de la temporada tras la Copa del Mundo de 2026. Los cambios serán aplicados en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante el ciclo 2026/2027 y tienen como principal objetivo hacer más dinámicos los partidos, reducir las demoras y ofrecer herramientas adicionales al VAR.

Sin embargo, el organismo también aclaró que no adoptará una de las disposiciones opcionales aprobadas por la International Football Association Board (IFAB). Se trata de la posibilidad de sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca al comunicarse con un rival o un compañero durante el encuentro. Esa medida no hará parte del reglamento de las competencias organizadas por la Conmebol.

Uno de los cambios más llamativos está relacionado con los saques de banda. A partir de ahora, el jugador tendrá un máximo de cinco segundos para ejecutar el lateral. Si supera ese tiempo, el árbitro concederá el saque al equipo contrario, buscando evitar pérdidas deliberadas de tiempo.

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La misma filosofía se aplicará a los saques de arco. Los porteros también dispondrán de cinco segundos para reanudar el juego. En caso de incumplir el límite establecido, el árbitro sancionará la acción concediendo un tiro de esquina al equipo rival.

Las sustituciones también tendrán una modificación importante. El futbolista reemplazado deberá abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos. Si demora más de ese tiempo, el jugador que ingresará no podrá hacerlo hasta la primera interrupción del partido después de que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del juego, una medida que busca evitar demoras intencionales en los cambios.

Otro ajuste está relacionado con las lesiones. Cuando un futbolista provoque la detención del encuentro por una lesión o para recibir atención médica dentro del campo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante al menos un minuto tras la reanudación del partido, salvo las excepciones contempladas en el reglamento.

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Finalmente, el VAR ampliará sus funciones. Además de las revisiones ya existentes, podrá intervenir en tres nuevas situaciones: tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta, casos de confusión de identidad cuando un árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado, y tiros de esquina concedidos de manera claramente errónea, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin afectar el ritmo del compromiso.

Con estas modificaciones, la CONMEBOL busca que sus torneos sean más ágiles, reduzcan las interrupciones innecesarias y mejoren la precisión de las decisiones arbitrales de cara a las temporadas 2026 y 2027.

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