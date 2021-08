Cuando Fernando El Pecoso Castro fue entrenador de Santa Fe hacía énfasis en que sus laterales nunca mandaran la pelota para atrás. Siempre para adelante.

Esto aplica a lo que sucedió este sábado en El Campín, un estadio vacío que debió estar lleno -de no haber sucedido lo que sucedió el pasado martes- y en el que el cuadro cardenal se quedó con la edición 303 del clásico capitalino frente a Millonarios.

Minuto nueve, Elvis Perlaza no tiene cómo salir por la banda izquierda, un rival le hace sombra y él solito se complica al darle un mal pase a su compañero. La pelota le rebota a Juan Pablo Vargas y en tras una serie de equivocaciones el balón resulta en los pies de Ronaldo Dinolis, tan resistido por la hinchada, quien anota el 1-0.

El panameño de 26 años sacó un remate seco, que picó, que se hizo incómodo e imposible para el arquero Christian Vargas y logró único tanto del encuentro. Y Millonarios, que lo venía haciendo bien en duelos anteriores, no tuvo una respuesta ordenada para darle vuelta.

Lo intentó tocando, pero no se dio (todos los rivales detrás de la línea de la pelota), también abriendo la cancha, pero no tuvo profundidad. Y en eso fue clave Alexander Mejía, figura de la noche. El exjugador de Libertad de Paraguay, que llegó este semestre, respondió y demostró que no se necesita correr mucho, sino saber correr.

Ya con los nervios y en un acto de coraje único, Gamero mandó a la cancha a todo lo que tuvo en el banco: Ricardo Márquez, Jader Valencia, Ómar Bertel, Andrés Murillo y la orden para que el balón fuera al área, por arriba, a ver si se pescaba un cabezazo.

Hubo un par de acciones en las que el empate estuvo cerca, pero falló por poco. Millonarios perdió por primera vez, Santa Fe ganó por primera vez en esta liga y ahora respira, también Harold Rivera, al que las alternativas se le estaban acabando.