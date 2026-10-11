Independiente Santa Fe necesitó nueve cobros desde el punto penal para respirar tranquilo y celebrar su clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay. El equipo cardenal empató 2-2 con Fortaleza en el estadio Municipal de Mosquera y, después de una serie que se extendió bastante, se impuso 9-8 para mantener vivo su objetivo de conquistar el título. Ahora, el conjunto bogotano se medirá con Once Caldas, en una llave que se disputará en el estadio Palogrande, con fecha todavía por definir.

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Santa Fe le ganó por penales a Fortaleza: así quedaron los cuartos de final de Copa BetPlay

El cuadro capitalino siempre estuvo arriba en el marcador durante el tiempo reglamentario, pero sus desconcentraciones defensivas le impidieron cerrar el partido. Fortaleza aprovechó los espacios y encontró la igualdad en dos oportunidades, obligando a que la clasificación se definiera en una tanda de penales cargada de tensión.

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Con este resultado, quedaron definidas las cuatro llaves de la siguiente ronda: Santa Fe se enfrentará a Once Caldas; Atlético Nacional protagonizará el clásico antioqueño contra Independiente Medellín; América de Cali jugará con Barranquilla FC, y Llaneros se medirá con Internacional de Bogotá. La Copa BetPlay entra así en su fase de cuartos de final, con ocho equipos que buscarán avanzar en el torneo.

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Rodallega y Palacios adelantaron a Santa Fe, pero Fortaleza respondió

El compromiso se disputó en Mosquera debido a los conciertos programados en el estadio El Campín. Desde el comienzo, Santa Fe intentó asumir el protagonismo ante un Fortaleza que se replegó y buscó sus opciones a través de los centros. Las condiciones de la cancha también dificultaron el control de la pelota durante varios pasajes del encuentro.

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La apertura del marcador llegó cerca de los 20 minutos. En una acción ofensiva del conjunto cardenal, Hugo Rodallega acompañó la jugada y aprovechó un balón que Luis Palacios dejó atrás dentro del área para rematar de primera y poner el 1-0.

🔴🦁 ¡Gol de Hugo Rodallega! ¡Apareció el goleador para poner a ganar a Santa Fe! #LACOPAxWIN https://t.co/U3y4eFFTRB — Win Sports (@WinSportsTV) October 11, 2026

Sin embargo, Santa Fe perdió parte del control y permitió que su rival ganara terreno. Fortaleza encontró el empate al minuto 42, cuando Teun Wilke apareció en el área para conectar un centro y vencer a la defensa local. La jugada estuvo marcada por una desconcentración de los jugadores cardenales, que reclamaban atención para un compañero lesionado mientras la acción continuaba.

🦁🔴 ¡Tremendo gol de Palacios! ¡Así se vivió el 2-1 de Santa Fe contra Fortaleza! #LACOPAxWIN https://t.co/megqlbI0zt — Win Sports (@WinSportsTV) October 11, 2026

El 1-1 dejó abierto el partido para la segunda parte, en la que Santa Fe volvió a golpear rápidamente. Al minuto 48, Helibelton Palacios conectó con Fagúndez, quien habilitó a Luis Palacios. El atacante avanzó dentro del área, superó a su marcador y definió para devolverle la ventaja al equipo bogotano.

Pero la tranquilidad duró poco. Al minuto 56, Fortaleza volvió a encontrar espacios por la vía aérea y llegó al empate después de un rebote concedido por el arquero Asprilla. Franco Pulicastro aprovechó el balón suelto para marcar el 2-2, resultado que se mantuvo hasta el final.

Fortaleza presionó y Santa Fe terminó sufriendo

Con el marcador igualado, el conjunto visitante buscó aprovechar las dificultades defensivas de Santa Fe. Al minuto 72, Wilke tuvo una oportunidad de cabeza, pero Asprilla respondió para evitar el tercer gol de Fortaleza, aunque la acción terminó con una falta señalada por el árbitro.

Santa Fe, por su parte, fue perdiendo presencia ofensiva y tuvo dificultades para recuperar el control del encuentro. En el tramo final, ambos equipos evidenciaron desgaste físico y al cuadro cardenal le costó generar opciones claras para evitar la definición desde el punto penal.

⚽🧤 ¡Salvó Asprilla! ¡Wilke volvió a ganar en las alturas para dar un potente remate de cabeza! #LACOPAxWIN https://t.co/miFBJA85tH — Win Sports (@WinSportsTV) October 11, 2026

Fortaleza incluso celebró una aproximación peligrosa al minuto 89, pero la acción terminó anulada por fuera de lugar de Cuero. Sin más goles, el 2-2 llevó la clasificación a los cobros desde los once metros.

Santa Fe ganó 9-8 en una dramática tanda de penales

La definición fue extensa y mantuvo la incertidumbre hasta el último cobro. Los dos equipos mostraron efectividad durante buena parte de la serie, que llegó a nueve lanzamientos por lado.

Por Fortaleza anotaron Herrera, Cuero, Medina, Pisciotti, Solís, Salas, Wilke y Cajares. Sin embargo, Leo Pico falló el noveno cobro, un error que dejó abierta la puerta para la clasificación cardenal.

Santa Fe respondió con aciertos de Fagúndez, Obrian, Olivera, Torres, Rodallega, Scarpeta, Toscano, Rivaldo y Palacios. Este último convirtió el lanzamiento decisivo para establecer el 9-8 definitivo y sellar el paso del equipo bogotano a la siguiente ronda.

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🔥⚽¡SANTA FE, A CUARTOS DE FINAL! Helibelton Palacios anotó el penal definitivo y los ‘Cardenales’ ganan la serie de los penales 9-8 y avanzan a la siguiente fase. #LACOPAxWIN https://t.co/QKCE4uLs1A — Win Sports (@WinSportsTV) October 11, 2026

La victoria también dejó un dato particular: fue el segundo empate 2-2 entre Santa Fe y Fortaleza en 2026, después del registrado el pasado 5 de septiembre por la Liga BetPlay.

Once Caldas, el próximo rival de Santa Fe en la Copa BetPlay

Con la clasificación conseguida en Mosquera, Santa Fe completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Su siguiente desafío será frente a Once Caldas, en el estadio Palogrande, en una serie cuya fecha aún está por confirmarse.

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El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Además del objetivo deportivo, el torneo representa una oportunidad importante para el conjunto cardenal: el campeón de la Copa BetPlay obtendrá un cupo para la Copa Sudamericana de 2027. Por ahora, Santa Fe sigue en carrera, aunque su clasificación ante Fortaleza dejó en evidencia que deberá corregsair los errores defensivos si quiere avanzar en las próximas rondas.

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