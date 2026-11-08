El conjunto bogotano sabía que tenía una oportunidad importante para sumar tres puntos en casa y no tardó en imponer…

Independiente Santa Fe aprovechó las ventajas que encontró en El Campín y no tuvo piedad ante un Deportivo Pasto que, en medio de sus problemas económicos y laborales, tuvo que presentarse con una nómina Sub-20. El equipo cardenal se impuso 5-0 en la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, con una destacada actuación de Franco Fagúndez y un triplete de Hugo Rodallega, para confirmar su presencia en los cuadrangulares semifinales.

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Santa Fe selló su clasificación con goleada en El Campín contra los juveniles de Pasto

El conjunto bogotano sabía que tenía una oportunidad importante para sumar tres puntos en casa y no tardó en imponer condiciones. Aunque el cuadro nariñense llegó a Bogotá con un grupo de jóvenes futbolistas, que asumieron el compromiso en medio de la protesta de los jugadores profesionales por los incumplimientos de la institución, Santa Fe hizo valer su superioridad desde los primeros minutos.

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Fagúndez abrió el camino para la goleada de Santa Fe

El equipo cardenal avisó rápidamente. Apenas transcurridos dos minutos, Moreno tuvo la primera oportunidad para abrir el marcador, pero el balón terminó estrellándose contra el palo. La anotación, sin embargo, no tardaría en llegar.

A los 10 minutos, una buena acción por el costado izquierdo terminó con la aparición de Franco Fagúndez, quien llegó desde atrás para definir y poner el 1-0. El atacante uruguayo comenzaba a marcar diferencias ante un rival que tenía muy poca experiencia en la máxima categoría.

🦁⚽¡QUÉ DEFINICIÓN DE FRANCO FAGÚNDEZ! El delantero abrió el marcador y Santa Fe vence 1-0 a Deportivo Pasto.



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Pasto también encontró algunos espacios para inquietar al conjunto local e incluso tuvo una oportunidad para igualar, pero no consiguió concretarla. Santa Fe, por su parte, volvió a golpear al minuto 34. En una acción que inició Fagúndez, el defensor Medina intentó despejar un centro y terminó enviando el balón al fondo de su propia portería. Así llegó el 2-0 antes del descanso.

Hugo Rodallega se reportó con un triplete

La segunda parte mantuvo el dominio cardenal. Sobre el minuto 50, Hugo Rodallega estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate que fue controlado por el arquero visitante. En el rebote, Jojhan Torres también tuvo una oportunidad, pero volvió a encontrarse con la respuesta del guardameta.

La resistencia del equipo juvenil de Pasto terminó cediendo nuevamente. Fagúndez, una de las grandes figuras de la tarde, provocó un penalti que el propio Rodallega se encargó de convertir para establecer el 3-0.

El experimentado delantero no se conformó con esa anotación y poco después volvió a celebrar. Esta vez apareció con un cabezazo que significó el 4-0 y dejó prácticamente sentenciado el compromiso.

🦁⚽¡DOBLETE DE HUGO RODALLEGA! El delantero vuelve a marcar y Santa Fe ya golea 4-0 al Deportivo Pasto.



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La tarde terminó de convertirse en una exhibición goleadora de Rodallega al minuto 71. El atacante encontró nuevamente el camino hacia la portería y completó su triplete para establecer el definitivo 5-0 en El Campín.

En los minutos finales, los juveniles de Deportivo Pasto intentaron conseguir al menos una anotación que les permitiera despedirse con un descuento, pero les faltó precisión en las últimas acciones. Pese a la amplia diferencia, los jóvenes futbolistas dieron la cara por el club en medio de la complicada situación institucional.

Santa Fe aseguró su lugar en los cuadrangulares

Con esta victoria, Independiente Santa Fe llegó a 31 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, además de ratificar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

Deportivo Pasto, por su parte, ya estaba eliminado y cerró su presentación en Bogotá en medio de una crisis deportiva y financiera que terminó condicionando su participación en el campeonato. La decisión de acudir con un equipo Sub-20 dejó en evidencia las dificultades que atraviesa la institución nariñense.

Santa Fe cumplió con su tarea, aprovechó la diferencia de experiencia entre las dos nóminas y consiguió una goleada que le permitió llegar con confianza a la siguiente fase del torneo.

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