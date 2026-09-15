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Santa Fe va por otra hazaña: 90 minutos para volver a una semifinal continental

El cuadro cardenal visita a Vasco da Gama con la ilusión de volver a estar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana (ESPN y Disney+, 5:00 p.m.).

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Daniel Bello
Daniel Bello
15 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Santa Fe vs. Vasco da Gama: hora y dónde ver en vivo los cuartos de la Sudamericana 2026
Helibelton Palacios disputa el balón con Claudio Spinelli en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia.
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Independiente Santa Fe encara uno de sus partidos internacionales más importantes de los últimos años. Por primera vez desde 2018, el cuadro cardenal tiene la posibilidad de regresar a una semifinal continental y solo 90 minutos, con serie de penaltis en caso de que sea necesario, lo separan de ese objetivo en Río de Janeiro.

El rival será Vasco da Gama, en un São Januário que promete ser una prueba exigente para el equipo dirigido por Pablo Repetto. El león llega fuerte en el campeonato colombiano, instalado entre los ocho mejores de la Liga…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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