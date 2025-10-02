Santa Fe vs. Always Ready: hora, TV y dónde ver la Libertadores Femenina

Las jugadoras de Santa Fe, en la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe inicia este jueves su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Las “Leonas”, dirigidas por Omar Ramírez, debutarán frente a Always Ready de Bolivia en el estadio Florencio Sola de Banfield, con la misión de empezar con pie firme un torneo en el que persiguen la gloria continental.

El compromiso ante las bolivianas será a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win Sports.

¡𝟯,𝟮,𝟭 🎬 Acción! 𝙈𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙊𝙛 imperdible de las Leonas 🇮🇩 en su Media Day 📸 para la @LibertadoresFEM 🤩.#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/vmrjkQO5LQ — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 1, 2025

Santa Fe comparte el Grupo A con Independiente del Valle de Ecuador y Corinthians de Brasil, un rival que le ha arrebatado dos finales (2021 y 2024) y contra el que cerrará la fase de grupos el 8 de octubre.

En sus cinco participaciones anteriores, el cuadro bogotano alcanzó dos finales, dos eliminaciones tempranas y unos cuartos de final, con un historial de 23 partidos, ocho victorias y 35 goles a favor.

Ahora, en Argentina, Santa Fe buscará dar el salto definitivo y acabar con la deuda pendiente que arrastra en la Libertadores.

