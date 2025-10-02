Logo El Espectador
Santa Fe vs. Always Ready: hora, TV y dónde ver la Libertadores Femenina

Las leonas, vigentes subcampeonas del fútbol colombiano, debutan este jueves en el campeonato internacional que se realiza en Argentina.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 01:36 p. m.
Las jugadoras de Santa Fe, en la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Las jugadoras de Santa Fe, en la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Independiente Santa Fe inicia este jueves su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Las “Leonas”, dirigidas por Omar Ramírez, debutarán frente a Always Ready de Bolivia en el estadio Florencio Sola de Banfield, con la misión de empezar con pie firme un torneo en el que persiguen la gloria continental.

El compromiso ante las bolivianas será a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win Sports.

Santa Fe comparte el Grupo A con Independiente del Valle de Ecuador y Corinthians de Brasil, un rival que le ha arrebatado dos finales (2021 y 2024) y contra el que cerrará la fase de grupos el 8 de octubre.

En sus cinco participaciones anteriores, el cuadro bogotano alcanzó dos finales, dos eliminaciones tempranas y unos cuartos de final, con un historial de 23 partidos, ocho victorias y 35 goles a favor.

Ahora, en Argentina, Santa Fe buscará dar el salto definitivo y acabar con la deuda pendiente que arrastra en la Libertadores.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

