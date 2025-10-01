Así va la Copa BetPlay con la eliminación de Santa Fe y la clasificación del DIM

Los jugadores de Santa Fe se lamentan en Techo, tras el triunfo del DIM. Foto: Óscar Pérez

Independiente Medellín es el primer semifinalista de la Copa BetPlay 2025 tras imponerse en la serie frente a Independiente Santa Fe. El equipo paisa confirmó su paso a la siguiente fase del torneo y ahora espera rival en la lucha por un cupo en la gran final del certamen.

La clasificación representa un nuevo impulso para el ‘poderoso’, que sigue firme en sus aspiraciones de conquistar el título. Con este resultado, Medellín se instaló entre los cuatro mejores del campeonato, a la espera del desenlace de las demás llaves.

⌚ FT' Santa Fe | 0-3 | Medellín



Finalizaaaa el partido. El Medallo está en semifinales de la Copa. #VamosMedellín 🔴🔵✊🏻 pic.twitter.com/WM3vbTX5TO — DIM (@DIM_Oficial) October 2, 2025

Santa Fe no pudo mantener la ventaja

Independiente Medellín dio el golpe en Bogotá y se llevó la clasificación a semifinales tras un excelente rendimiento en el Estadio de Techo. El cuadro paisa arrancó con intensidad y encontró la igualdad en el global en la primera mitad, gracias a un error en salida del local que terminó aprovechando Francisco Fydriszewski. Ese tanto le dio confianza al visitante, que controló el ritmo del juego y obligó al león a retroceder.

En la segunda parte, Santa Fe intentó reaccionar y tuvo más posesión, pero careció de profundidad para hacer daño. Por el contrario, el DIM se mostró más efectivo en las transiciones y volvió a golpear con otro tanto de Fydriszewski, que firmó su doblete y dejó contra las cuerdas al equipo bogotano. El león no logró aprovechar el 2-1 de la ida en el Atanasio y poco a poco se fue quedando sin respuestas ante la contundencia del rival.

Ya en el tramo final, cuando los cardenales adelantaban sus líneas en busca del empate global, Medellín liquidó la serie con un tercer gol de Francisco Chaverra, tras asistencia del ‘Polaco’. Con el 3-0 en Techo y un global de 4-2, Santa Fe quedó eliminado en casa, sin poder sostener la ventaja inicial, mientras que el poderoso celebró su paso a las semifinales de la Copa BetPlay 2025.

Once Caldas: el último clasificado a los cuartos de final

Aunque este mismo miércoles se conoció al primer semifinalista de la Copa BetPlay, Once Caldas apenas pudo definir su lugar en los cuartos debido a sus compromisos internacionales que lo obligaron a aplazar su calendario. El equipo de Manizales se medirá con Atlético Nacional, que lo esperaba desde hace un par de semanas tras haber goleado a Quindío y asegurar su cupo.

La clasificación del blanco blanco se dio con una contundente goleada 4-0 sobre Deportivo Pasto en el Palogrande. Michael Barrios abrió el camino, Luis Sánchez amplió la ventaja, Déiner Quiñones puso el tercero y Mateo Zuleta cerró la cuenta.

Los otros duelos de los cuartos de final

Si bien la Copa BetPlay, con Medellín, ya tiene un primer semifinalista definido, aún quedan por disputarse los otros duelos de cuartos de final.

La jornada promete emociones con llaves parejas que definirán a los otros equipos que estarán en la recta decisiva del torneo.

Este jueves, a las 8:00 p.m., Junior y América abrirán su serie en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El conjunto tiburón buscará aprovechar su localía frente a un América que llega con la necesidad de recuperar terreno en el semestre y que espera dar un golpe en condición de visitante para encaminar su clasificación.

La otra llave la protagonizarán Envigado y Deportivo Pereira, que se enfrentarán el próximo martes 7 de octubre a las 3:00 p.m. en el Polideportivo Sur. Allí, el equipo naranja intentará hacerse fuerte en casa, mientras que los risaraldenses buscarán dar un paso firme rumbo a semifinales.

En ambas series, como en la de Nacional y Once Caldas, la definición quedará pendiente para los partidos de vuelta.

