La posible titular de Colombia en el Mundial Sub-20: tabla, TV y cómo ver en vivo

Colombia jugará su segundo partido en el Mundial Sub-20 de Chile este jueves frente a Noruega, en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos equipos llegan con tres puntos en la tabla tras debutar con victorias por la mínima diferencia: la Tricolor superó 1-0 a Arabia Saudí con gol de Óscar Perea, mientras que los europeos vencieron a Nigeria con idéntico marcador.

El choque, entonces, se convierte en un duelo directo por el liderato del Grupo F y en una gran oportunidad para que el conjunto de César Torres asegure de manera anticipada su clasificación a los octavos de final.

El XI con el que César Torres enfrentaría a Noruega

De cara al duelo frente a Noruega, la base de la titular de Colombia no debería variar demasiado respecto al estreno ante Arabia Saudí. En el arco, Jordan García seguiría como inicialista tras un debut con altibajos, aunque con buena reacción en los momentos clave. En defensa, Simón García y Yeimar Mosquera se consolidan como la pareja más fiable en el centro, mientras que Carlos Sarabia cumplió en la salida y repetiría en la banda. Juan Arizala dejó dudas en su costado, pero podría mantener la confianza del cuerpo técnico, que valora su proyección ofensiva.

En el medio campo, la presencia de Kéner González y Jordan Barrera parece inamovible: el primero fue equilibrio y sacrificio, mientras que el segundo aportó la chispa creativa con la asistencia del gol. Luis Landázuri dejó algunas dudas y podría dar paso a Elkin Rivero desde el inicio, tras su buen ingreso en el complemento. En ataque, Óscar Perea será la carta principal después de firmar una gran actuación y marcar el tanto del triunfo, acompañado por Jhon Rentería y Emilio Aristizábal, dos piezas que, aunque con menos peso ofensivo, aportan sacrificio y experiencia en la presión alta.

Así va la tabla del grupo F en el Mundial Sub-20

El Grupo F del Mundial Sub-20 quedó igualado tras la primera jornada, con Colombia y Noruega compartiendo el liderato. Ambos equipos suman tres puntos después de ganar sus respectivos estrenos por la mínima diferencia: la Tricolor superó 1-0 a Arabia Saudí y los europeos hicieron lo propio ante Nigeria. La diferencia de gol es idéntica (+1), con un tanto a favor y ninguno en contra, lo que refleja la paridad con la que llegan al duelo directo por la punta.

En la parte baja, Arabia Saudí y Nigeria aún no suman unidades ni han marcado goles, por lo que están obligados a reaccionar en la segunda fecha si quieren seguir con vida en el torneo. Con este panorama, el enfrentamiento entre Colombia y Noruega cobra un valor decisivo, ya que el ganador tomará la delantera del grupo y quedará con un pie en los octavos de final, mientras que el perdedor tendrá que definir su clasificación en la última jornada.

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver en vivo el Mundial Sub-20

El partido entre Colombia y Noruega por el Mundial Sub-20 se podrá ver en vivo este jueves a las 3:00 p.m., hora colombiana, con transmisión en DirecTV Sports y también por señal abierta a través del Gol Caracol y la plataforma gratuita ditu.

