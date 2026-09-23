Santa Fe vs. Cali, en vivo: siga el minuto a minuto de la final de la Liga BetPlay Femenina

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La final de la Liga BetPlay Femenina vuelve a poner frente a frente a dos protagonistas habituales de la historia del campeonato: Santa Fe y Deportivo Cali. Desde la creación del torneo, en 2017, ningún otro equipo ha ganado más títulos que ellos, con tres campeonatos para cada uno. El conjunto azucarero, además, llega como actual campeón, después de imponerse justamente ante las leonas en la final de 2025, que se definió desde el punto penal.
El primer capítulo de esta final tendrá un escenario distinto. Santa Fe jugará como local en el estadio La Independencia de Tunja, debido a que El Campín se encuentra reservado para las adecuaciones necesarias de cara a los conciertos de BTS, programados para el 3 y 4 de octubre en Bogotá. Las leonas llegan a esta instancia después de eliminar a Millonarios con un global de 4-3, mientras que Deportivo Cali avanzó con autoridad tras superar a Atlético Nacional por 6-1 en el acumulado de los dos partidos. El duelo comenzará a las 7:00 p.m.
Siga acá el minuto a minuto de la final entre Santa Fe y Deportivo Cali:
La alineación de Santa Fe
Independiente Santa Fe también tiene su once listo para la final en Tunja. Wendy Martínez será la arquera, acompañada en defensa por Cristina Motta, Andrea Pérez, Laura Tovar y Katherine Valbuena.
En el mediocampo estarán Micheel Baldallo, Tahicelis Marcano, Karen Hernández e Isis de la Cruz, mientras que Mariana Zamorano y Daniela Gravito serán las referencias en ataque. Las leonas serán dirigidas por Omar Ramírez.
Formación de Cali
Deportivo Cali confirmó su formación para enfrentar a Santa Fe en Tunja. Maryory Sánchez será la encargada de custodiar el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Katherine Osorio, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza y Angie Salazar.
En el mediocampo de contención estarán Paula Medina y Zharick Montoya, con María Morales unos metros más adelantada. El frente de ataque tendrá a Melanin Aponza y Karla Viancha por los extremos, mientras que Ingrid Guerra será la referencia ofensiva. Es la formación del equipo dirigido por John Alber Ortiz.
La superioridad de Cali en el historial
El historial también favorece al Deportivo Cali. En los 15 enfrentamientos que han disputado Santa Fe y las azucareras en el fútbol femenino, Cali suma siete victorias, mientras que se han registradosiete empates y apenas un triunfo para las leonas.
Los uniformes de las protagonistas
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