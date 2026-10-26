Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver en vivo las semifinales de Libertadores Femenina

El conjunto cardenal se medirá con Corinthians en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, Ecuador. El compromiso…

Independiente Santa Fe está a un paso de disputar la final de la Copa Libertadores Femenina 2026, pero para conseguirlo tendrá que superar una prueba de máxima exigencia: Corinthians, vigente campeón y uno de los grandes candidatos al título . Las Leonas llegan a las semifinales después de eliminar a Palmeiras en una remontada que mantuvo vivo el sueño continental y ahora buscarán cambiar la historia contra el equipo brasileño.

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El conjunto cardenal se medirá con Corinthians en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, Ecuador. El compromiso definirá a uno de los finalistas del torneo, en un duelo que tendrá como antecedente el enfrentamiento entre ambos equipos durante la fase de grupos.

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Santa Fe quiere cambiar la historia con Corinthians

El desafío para las bogotanas será mayúsculo. En la tercera jornada del Grupo A, Corinthians se impuso 5-1 sobre Santa Fe, en un partido en el que estaba en juego el liderato de la zona, pues ambos equipos ya tenían asegurada su clasificación.

Ahora, las circunstancias son diferentes: el ganador avanzará a la final y el perdedor se quedará sin opciones de luchar por el título. Santa Fe tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir ante uno de los equipos más fuertes del certamen y buscar revancha tras aquella derrota.

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Corinthians consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de golear 5-0 a Independiente del Valle. El resultado confirmó su contundencia ofensiva y anticipa el nivel de dificultad que tendrá el equipo colombiano en esta instancia.

La remontada con Palmeiras alimenta el sueño cardenal

Santa Fe llega a la semifinal impulsado por una clasificación que exigió carácter y capacidad de reacción. Frente a Palmeiras, las Leonas estuvieron abajo 2-0, pero consiguieron igualar el marcador 2-2 y llevaron la definición a los lanzamientos desde el punto penal.

En esa instancia, Jimena Ospina fue determinante bajo los tres palos, al convertirse en una de las figuras del equipo cardenal. La definición quedó en manos de Kelly Ibargüen, quien anotó el cobro definitivo para sellar el triunfo santafereño por 3-2 en los penaltis.

La clasificación reforzó la ilusión del equipo bogotano, que ahora afrontará un nuevo examen ante un rival brasileño. Para alcanzar la final, Santa Fe deberá apoyarse en la fortaleza que mostró en los momentos más difíciles frente a Palmeiras y encontrar la manera de contrarrestar el poder ofensivo de Corinthians.

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El equipo brasileño parte como uno de los favoritos, pero las Leonas tendrán la oportunidad de dar otro golpe en el torneo y acercarse al objetivo de disputar el título continental.

Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver en Colombia

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Hora: 3:00 p.m., hora de Colombia

3:00 p.m., hora de Colombia Dónde ver en Colombia: Win Sports

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