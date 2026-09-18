Independiente Santa Fe y Millonarios se miden en las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026 en busca de un lugar en la gran final del campeonato.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Santa Fe 0-0 Millonarios, en vivo: semifinal ida de la Liga Betplay femenina 2026 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Independiente Santa Fe va por una final más en la liga femenina de fútbol de Colombia. Las leonas, junto a Deportivo Cali, son las máximas ganadoras del certamen con tres títulos. Un dato histórico que hoy las hace ser las favoritas a llevarse el primer round de este clásico capitalino en semifinales. Además, contarán con el público a su favor para intentar labrar el camino hacia su tercera final consecutiva y hacia el cuarto entorchado en la rama femenina. Eso sí, no ha sido su mejor campaña, al menos comparada con la de su rival de esta noche: Millonarios. Un club histórico en el FPC, pero que aún busca la primera.

Las dirigidas por Angie Vega, quien permanece en la dirección técnica del club albiazul desde 2023, terminaron terceras en el todos contra todos con 35 puntos. Ya en los cuadrangulares, lideraron el grupo A con 12 unidades y lograron dos victorias bisagra frente a Atlético Nacional, una en Medellín y la otra en Bogotá. A esos momentos de confianza y autoestima es a los que se aferra la entrenadora vallecaucana para llevar a su equipo a la gran final. Y el primer paso deberá darlo hoy frente a su rival de patio: Santa Fe . Sin duda es una prueba de tenacidad y jerarquía que todos los hinchas esperan que supere.

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Santa Fe vs. Millonarios: minuto a minuto en vivo

⏱️ 3’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽

Lina Gómez pisa el área de Independiente Santa Fe y provoca el primer acercamiento del partido, pero no tiene un remate franco al arco.

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽

¡Nuestro XI para hoy! 🦋



Este será el equipo que saltará a la cancha para enfrentar la semifinal-ida contra Ind. Santa Fe



¡MILLONARIOS FC! 💙🦋✨ pic.twitter.com/zxv8m37Ox3 — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) September 17, 2026

Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para el Clásico Capitalino de la semifinal – ida ⚽️



¡Vamos con la fuerza de la FE 🇮🇩! pic.twitter.com/mPyyRXVMP6 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 17, 2026

Fecha : miércoles 17 de septiembre de 2026

: miércoles 17 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Hora : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Canal: Win Sports

¡𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🤩@LeonasSantaFe 🦁 jugará en condición de local contra @MillosFcFem 🔵⚪ por el partido de Ida de las Semifinales



¡Nos vemos a las 7:00 pm!#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/m6koMdD8cf — DIMAYOR (@Dimayor) September 17, 2026

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