Santa Fe 0-0 Millonarios, en vivo: semifinal ida de la Liga Betplay femenina 2026

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Independiente Santa Fe va por una final más en la liga femenina de fútbol de Colombia. Las leonas, junto a Deportivo Cali, son las máximas ganadoras del certamen con tres títulos. Un dato histórico que hoy las hace ser las favoritas a llevarse el primer round de este clásico capitalino en semifinales. Además, contarán con el público a su favor para intentar labrar el camino hacia su tercera final consecutiva y hacia el cuarto entorchado en la rama femenina. Eso sí, no ha sido su mejor campaña, al menos comparada con la de su rival de esta noche: Millonarios. Un club histórico en el FPC, pero que aún busca la primera.
Las dirigidas por Angie Vega, quien permanece en la dirección técnica del club albiazul desde 2023, terminaron terceras en el todos contra todos con 35 puntos. Ya en los cuadrangulares, lideraron el grupo A con 12 unidades y lograron dos victorias bisagra frente a Atlético Nacional, una en Medellín y la otra en Bogotá. A esos momentos de confianza y autoestima es a los que se aferra la entrenadora vallecaucana para llevar a su equipo a la gran final. Y el primer paso deberá darlo hoy frente a su rival de patio: Santa Fe . Sin duda es una prueba de tenacidad y jerarquía que todos los hinchas esperan que supere.
Santa Fe vs. Millonarios: minuto a minuto en vivo
Avisa Millos
⏱️ 3’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽
Lina Gómez pisa el área de Independiente Santa Fe y provoca el primer acercamiento del partido, pero no tiene un remate franco al arco.
Se mueve la pelota en El Campín
⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽
XI inicial de Millonarios
XI titular de Santa Fe
¿A qué hora juegan Santa Fe – Millonarios?
- Fecha: miércoles 17 de septiembre de 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 7:00 p. m.
- Canal: Win Sports
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