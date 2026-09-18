 

Publicidad
En Vivo

Santa Fe 0-0 Millonarios, en vivo: semifinal ida de la Liga Betplay femenina 2026

Santa Fe recibe a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en busca de tomar la ventaja en la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de septiembre de 2026 – 07:05 p. m.
Santa Fe vs. Millonarios, en vivo: semifinal ida de la Liga Betplay femenina 2026
Independiente Santa Fe y Millonarios se miden en las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026 en busca de un lugar en la gran final del campeonato.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Independiente Santa Fe va por una final más en la liga femenina de fútbol de Colombia. Las leonas, junto a Deportivo Cali, son las máximas ganadoras del certamen con tres títulos. Un dato histórico que hoy las hace ser las favoritas a llevarse el primer round de este clásico capitalino en semifinales. Además, contarán con el público a su favor para intentar labrar el camino hacia su tercera final consecutiva y hacia el cuarto entorchado en la rama femenina. Eso sí, no ha sido su mejor campaña, al menos comparada con la de su rival de esta noche: Millonarios. Un club histórico en el FPC, pero que aún busca la primera.

Las dirigidas por Angie Vega, quien permanece en la dirección técnica del club albiazul desde 2023, terminaron terceras en el todos contra todos con 35 puntos. Ya en los cuadrangulares, lideraron el grupo A con 12 unidades y lograron dos victorias bisagra frente a Atlético Nacional, una en Medellín y la otra en Bogotá. A esos momentos de confianza y autoestima es a los que se aferra la entrenadora vallecaucana para llevar a su equipo a la gran final. Y el primer paso deberá darlo hoy frente a su rival de patio: Santa Fe . Sin duda es una prueba de tenacidad y jerarquía que todos los hinchas esperan que supere.

Santa Fe vs. Millonarios: minuto a minuto en vivo

17 de septiembre de 2026 – 07:03 p. m.

Avisa Millos

⏱️ 3’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽

Lina Gómez pisa el área de Independiente Santa Fe y provoca el primer acercamiento del partido, pero no tiene un remate franco al arco.

Actualización clave 17 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.

Se mueve la pelota en El Campín

⏱️ 0’ Santa Fe 🔴 0-0 🔵 Millonarios ⚽

Actualización clave 17 de septiembre de 2026 – 06:30 p. m.

XI inicial de Millonarios

Actualización clave 17 de septiembre de 2026 – 06:30 p. m.

XI titular de Santa Fe

Actualización clave 17 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.

¿A qué hora juegan Santa Fe – Millonarios?

  • Fecha: miércoles 17 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: Win Sports
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

FPC

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Independiente Santa Fe

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga BetPlay Femenina

Liga Betplay femenina 2026

Millonarios

Millonarios femenino

millos

Millos femenino

Santa Fe

Santa Fe Femenino

Santa Fe vs. Millonarios

Santa Fe vs. Millonarios en vivo

Santa Fe vs. Millonarios hora

Santa Fe vs. Millonarios hoy

Santa Fe vs. Millonarios partido
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido