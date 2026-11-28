Partido de la fase de todos contra todos entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Santa Fe y Atlético Nacional protagonizan uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Este sábado, en el estadio El Campín de Bogotá, cardenales y verdolagas se enfrentan por el liderato del Grupo A, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación a la gran final. El conjunto capitalino busca dar un golpe de autoridad contra el principal candidato al título, mientras que los antioqueños quieren ratificar por qué fueron los mejores de la fase regular.

Santa Fe llega motivado después de golear 3-0 a Once Caldas y sabe que tiene una oportunidad importante para ponerle presión a Nacional. Del otro lado, el equipo verdolaga afronta una prueba exigente en Bogotá. La tercera jornada se completa este domingo 29 de noviembre con el duelo entre Independiente Medellín y Once Caldas, por lo que los puntos en disputa pueden ser determinantes para las aspiraciones de los cuatro equipos.

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Santa Fe confirma su once titular para enfrentar a Atlético Nacional. Andrés Mosquera Marmolejo estará en el arco; Emanuel Olivera y Víctor Moreno conformarán la pareja de centrales, con Luis Palacios por la banda izquierda y Helibelton Palacios por la derecha.

En la mitad de la cancha estarán Daniel Torres y Jhojan Torres en labores de contención, mientras que Franco Fagúndez será el encargado de generar juego. Emerson Rivaldo y Alexis Zapata actuarán por las bandas, y Nahuel Bustos será la referencia de ataque.



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