Santa Fe vs. River Plate, en Sudamericana: fecha, hora y precios de boletería en El Campín

El club cardenal confirmó la programación de la serie y anunció los precios del Combo Continental para acompañar al equipo en tres partidos en El Campín. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Como único representante colombiano que sigue con vida en la Copa Sudamericana 2026, Independiente Santa Fe ya conoce el camino que deberá recorrer si quiere seguir soñando con un nuevo título continental. La Conmebol confirmó la programación de los octavos de final, instancia en la que el conjunto cardenal se medirá con River Plate, uno de los grandes favoritos del campeonato, en una serie que comenzará en Bogotá y terminará en Buenos Aires.

El equipo bogotano llega a esta ronda luego de una sólida presentación en el repechaje, donde dejó en el camino a Caracas con un contundente marcador global de 5-0. Ahora, el desafío será mucho mayor frente a un River Plate que ya esperaba instalado en los octavos de final y que definirá la clasificación a la siguiente ronda en condición de local.

Santa Fe vs. River Plate: fechas y horarios confirmados

La Conmebol oficializó que el partido de ida se disputará el 12 de agosto en el estadio El Campín, mientras que la vuelta será el 19 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires. Ambos compromisos quedaron programados para las 7:30 p. m. (hora colombiana).

El encuentro en Bogotá será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido a buscar un resultado que le permita llegar con opciones al compromiso definitivo en territorio argentino.

Santa Fe busca otra noche internacional

Los cardenales afrontan esta llave con el impulso de haber superado con autoridad la fase de repechaje, a la que llegaron tras no lograr avanzar desde la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora tendrán enfrente a uno de los rivales más exigentes del certamen.

Además, el club bogotano intentará apoyarse en su historia internacional. Santa Fe ya sabe lo que es conquistar este torneo, luego de quedarse con el título de la Copa Sudamericana en 2015, aunque el reto frente a River Plate aparece como uno de los más complejos de esta edición.

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Santa Fe lanzó un combo especial para la boletería

Con la expectativa de un estadio lleno para el compromiso de ida, Independiente Santa Fe ya puso a disposición de sus aficionados un combo especial de boletería.

El partido de Copa BetPlay contra Unión Magdalena, el de Liga frente a Boyacá Chicó y el de Copa Sudamericana ante River Plate, todos programados en el estadio El Campín.

El Combo Continental, que estará disponible hasta el 5 de agosto, permite asegurar la entrada a los tres encuentros. Los precios van desde $155.000 en Lateral Sur hasta $358.000 en las tribunas Occidental Platea Alta, Platea Baja y Preferencial. Por ahora, la boletería individual para el compromiso frente a River Plate aún no ha sido habilitada, por lo que esta es la única alternativa para garantizar un lugar en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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