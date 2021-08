Santa Fe y un triunfo para calmar la tempestad

Independiente Santa Fe llevaba once partidos sin ganar en el torneo del fútbol profesional colombiano y su técnico estaba en la cuerda floja. Por eso, la victoria del sábado en el clásico ante Millonarios, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II, significó un gran alivio.

El conjunto cardenal se impuso gracias a un gol delantero panameño Ronaldo Dinolis, a los nueve minutos, cuando aprovechó un rebote que dejó mal parada a la defensa embajadora y desde afuera del área, con un potente remate a ras de piso, venció al arquero Cristian Vargas.

El equipo dirigido por Hárold Rivera sumó sus primeros tres puntos del semestre en un duelo en el que se paró bien atrás, no les permitió llegadas claras a los rivales y llegó varias veces con peligro a predios de su rival.

Le puede interesar: Comenzó el morfociclo de la selección de Colombia

“Confiamos en que este sea el arranque de una buena campaña. Emocionalmente, es un golpe positivo muy importante, una alegría inmensa. Millonarios llegaba en un mejor momento, pero nosotros veníamos muy mentalizados, con la certeza de que un triunfo contra el rival de patio nos iba a servir para despegar”, aseguró el estratega tolimense, quien tendrá una semana de tranquilidad para preparar el duelo ante Equidad, el próximo lunes.

Alberto Gamero, técnico albiazul, asumió la derrota con tranquilidad: “Tuvimos posesión, doce o trece llegadas, a lo mejor no tan claras.

Le puede interesar: Edwin Cardona anotó y fue expulsado con Boca Juniors

Cometimos errores en la parte defensiva, nos desconcentramos y por eso nos hicieron el gol, pero creo que no es el momento para desesperarse”. Sus dirigidos tendrán un duro compromiso en la próxima jornada, cuando visiten al Cali, en Palmaseca, el sábado.

Invicto verdolaga

Con anotaciones de Jonathan, Alves y Marulanda, Atlético Nacional venció 2-0 al Deportivo Cali y mantuvo su invicto en la liga. Lleva diez puntos, producto de tres triunfos y un empate, a pesar de que no haya podido inscribir a ninguno de los seis refuerzos que contrató para esta temporada, a causa de la disputa jurídica con Cortuluá por el caso de Fernando Uribe. Los azucareros, en cambio, vienen de capa caída, pues en la fecha anterior habían perdido en casa frente al Bucaramanga.

América también retomó el camino de la victoria contra el Once Caldas, gracias a un gol de Adrián Ramos. El equipo de Juan Carlos Osorio no brilla, pero suma y está entre los punteros de la liga, mientras que Eduardo Lara ya comienza a ser cuestionado en Manizales. Equidad no pudo ganarle en casa al Independiente Medellín, con el que igualó 0-0.

La cuarta jornada de la Liga BetPlay había comenzado el viernes con el empate sin goles entre Atlético Huila y Deportes Quindío, en Neiva. Bucaramanga, que lleva tres triunfos en línea, recibe a Jaguares (7:40 p.m.). Mañana se jugarán los últimos partidos: Águilas vs. Patriotas y Pereira vs. Envigado.

Estos son los resultados de la cuarta fecha:

Huila 0-0 Deportes Quindío

América 1-0 Once Caldas

Nacional 2-0 Deportivo Cali

Millonarios 0-1 Santa Fe

Equidad 0-0 Medellín

Júnior 0-0 Tolima

Alianza Petrolera 2-0 Pasto

Bucaramanga vs. Jaguares (lunes, 7:40 p.m.)

Águilas vs. Patriotas (martes, 6:00 p.m..)

Pereira vs. Envigado (martes, 8:00 p.m.)