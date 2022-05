Se definen los octavos de final de la Copa BetPlay

Santa Fe, que deberá remontar un 2-1, cerrará la jornada de este miércoles de Copa BetPlay recibiendo a Júnior en el estadio El Campín. / Dimayor Foto: Felipe Caicedo / Staff

La manera en la que deben afrontar la Copa BetPlay es una especie de dilema para varios equipos. La definición de los octavos de final —que será entre hoy y mañana— se da en medio del final de la fase regular de la Liga, torneo que también definirá sus clasificados este fin de semana.

A estas alturas del partido muchos deben empezar a medir fuerzas para cerrar la temporada. Incluso equipos como Nacional o Júnior, que cuentan con nóminas más amplias que el promedio de los equipos del fútbol colombiano, llegan a este punto alternando jugadores para equilibrar esfuerzos y así prevenir ausencias importantes en las definiciones de la Liga, o en el caso del tiburón, de la Copa Sudamericana. Y si para ellos es menester cuidar la energía de sus planteles, para aquellos que tienen menos alternativas se hace difícil decidir si hay que poner toda la carne en el asador para seguir vivos en Copa o si es válido reservar algunos nombres que deben llegar en óptimas condiciones para la última fecha de la Liga BetPlay.

Bucaramanga, Once Caldas y Santa Fe, los que están en aprietos

La presión recae sobre estos equipos. Además de estar peleando por los últimos cupos para los cuadrangulares en la Liga, en la Copa los tres tienen la obligación de remontar el global si quieren avanzar a cuartos de final.

Santa Fe es el de menor presión. Los cardenales reciben hoy, en el cierre de la jornada, a Júnior en el estadio El Campín (8:10 p.m.), con el deber de remontar un 2-1 y así seguir vivos en la Copa, hecho que le daría confianza para viajar a Manizales y enfrentar a Once Caldas en la última fecha de la Liga, en un partido de rivales directos por un cupo a los cuadrangulares finales.

Justamente Once Caldas es uno de los equipos que ve el presente cuesta arriba. El blanco-blanco de Manizales tiene que remontar un 3-0 contra Nacional en condición de local (6:00 p.m.). Todo o nada para seguir en la Copa, en caso de que no se den los resultados esperados en la Liga(para clasificar tienen que vencer a Santa Fe y esperar que Equidad y Bucaramanga pierdan). Los dirigidos por Diego Corredor no quieren terminar el semestre con las manos vacías y se deberán jugar dos finales entre hoy y el sábado si quieren seguir en competencia.

Bucaramanga es el otro que se juega la vida estos días. El leopardo, que recibe a Equidad desde las 5:00 p.m., tendrá que revertir un 2-0 para avanzar a cuartos de final e inmediatamente trabajar para viajar a Pereira y llevarse los tres puntos que lo acerquen a la clasificación en la Liga BetPlay el próximo sábado.

América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar

Como cantaba el grupo Niche, América y Cali necesitan salvar el semestre. Los dos equipos del Valle del Cauca tuvieron por la Liga una temporada para el olvido. Ambas escuadras ya están eliminadas y su deber, también cuesta arriba, es rescatar lo poco que queda. Para eso, deberán vencer como visitantes a Unión Magdalena y Fortaleza, respectivamente.

Una llave abierta para los escarlatas. Los dirigidos por Alexandre Guimarães tendrán que remontar un 2-1 en Santa Marta contra otro de los eliminados en la Liga. Será un partido de dos equipos que quieren salvar los meses recientes, razón suficiente para pensar que será un compromiso cerrado y con dos escuadras con sed de ganar y seguir en competencia.

Cali, que tiene una nómina más desgastada por su participación en Copa Libertadores, tendrá que revertir un 3-1 en Bogotá contra uno de los dos equipos de segunda división que sigue en carrera: Fortaleza. Los azucareros tienen en su mentalidad pelear y permanecer en la Copa BetPlay, tras su pésimo rendimiento en la defensa del título de la Liga.

Tranquilidad, mas no exceso de confianza en Júnior, Medellín, Millonarios, Nacional y Tolima

Otra es la realidad que viven estos equipos. Los cinco, además de liderar la tabla de la Liga y ya contar con el cupo a cuadrangulares, llegan a los juegos de vuelta de los octavos de final de la Copa con el resultado a favor. Sin exceso de confianza, pero con la ventaja y sin la presión de pensar en otra especie de final el fin de semana, estos conjuntos podrán manejar el ritmo e imponer sus condiciones.

Medellín abre la jornada hoy a las 3:00 p.m., enfrentando a Tigres, el otro equipo de la B que sigue en la Copa; A las 6:00 p.m., Nacional juega contra Once Caldas y Millonarios contra Jaguares, ambas llaves con resultados de 3-0 a favor de los visitantes; y a las 7:00 p.m., Tolima, con una llave abierta, defenderá también como visitante un global a favor de 3-2 contra Pereira.