¡Se mueve la Liga BetPlay! Dimayor aplazó 11 partidos y cambió el calendario del certamen

Futbolista colombiano de Santa Fe, durante el compromiso ante Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La programación de la Liga BetPlay II-2026 volvió a sufrir modificaciones. La Dimayor anunció el aplazamiento de 11 encuentros del campeonato debido a inconvenientes logísticos, obras en escenarios deportivos, eventos programados y operativos especiales de seguridad que impiden garantizar el desarrollo normal de algunos compromisos.

Uno de los principales motivos está relacionado con los trabajos que todavía se adelantan en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, escenario que no estará disponible en las fechas inicialmente establecidas para algunos partidos. Esta situación obligó a modificar la programación del conjunto matecaña.

A esto se suman diferentes eventos que tendrán lugar en Tunja y que afectan la disponibilidad de los escenarios deportivos de la ciudad. La situación llevó a la organización del campeonato a realizar ajustes para evitar inconvenientes en la logística de los encuentros.

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Otro de los factores determinantes se presenta en Cali, donde se adelantarán operativos especiales de seguridad relacionados con la posesión presidencial. El despliegue de las autoridades en la ciudad obligó a priorizar las labores de seguridad, afectando la realización de algunos partidos en el estadio Pascual Guerrero.

De los 11 encuentros que fueron aplazados, la Dimayor ya estableció nuevas fechas y horarios para nueve de ellos. Los cambios corresponden a compromisos de las fechas 1, 3, 4 y 9 del campeonato.

Entre los partidos que tuvieron modificaciones aparece el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, correspondiente a la primera jornada, que ahora se disputará el miércoles 9 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja.

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También fue reprogramado el encuentro entre Pereira e Independiente Santa Fe, correspondiente a la tercera fecha. El compromiso se jugará el martes 29 de septiembre en el Hernán Ramírez Villegas, aunque todavía está pendiente por definir el horario.

Por su parte, uno de los partidos más atractivos del campeonato, América de Cali vs. Atlético Nacional, se disputará el domingo 9 de agosto a las 8:15 p. m. en el Pascual Guerrero, por la cuarta jornada.

Finalmente, América vs. Alianza, correspondiente a la fecha 9, quedó programado para el jueves 3 de septiembre a las 6:00 p. m., también en el Pascual Guerrero.

La Dimayor explicó que estas modificaciones buscan garantizar la continuidad de la Liga BetPlay en condiciones adecuadas de competencia, logística y seguridad para todos los involucrados.

Todos los partidos reprogramados de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional. Miércoles 9 de septiembre. 8:00 p. m. La Independencia, Tunja.

Fecha 3

int. Bogotá vs. Jaguares. Miércoles 5 de agosto. 6:15 p. m. Metropolitano de Techo

Boyacá Chicó vs. Alianza. Martes 15 de septiembre. Hora por definir. La Independencia

Deportivo Pereira vs. Santa Fe. Martes 29 de septiembre. Hora por definir. Hernán Ramírez Villegas

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas. Domingo 27 de septiembre. 8:10 p. m. Deportivo Cali.

Fecha 4

Alianza vs. Atlético Bucaramanga. Domingo 9 de agosto. 4:05 p. m. Armando Maestre Pavajeau

América de Cali vs. Atlético Nacional. Domingo 9 de agosto. 8:15 p. m. Pascual Guerrero

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali. Sábado 8 de agosto. 8:30 p. m. Departamental Libertad

Águilas Doradas vs. Llaneros. Lunes 10 de agosto. 4:00 p. m. Cincuentenario.

Fecha 9

América de Cali vs. Alianza. Jueves 3 de septiembre. 6:00 p. m. Pascual Guerrero

Boyacá Chicó vs. Once Caldas. Sábado 5 de septiembre. 6:00 p. m. La Independencia.

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