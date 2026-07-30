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Concacaf le dice no a Infantino y rechaza la privatización del Mundial: esto respondieron

La confederación y sus 41 asociaciones miembro rechazaron por unanimidad la propuesta de FIFA de crear “FIFA Forward Enterprise”.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de julio de 2026 - 08:21 p. m.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Foto: Getty Images - Carl Recine
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Concacaf hizo oficial este jueves 30 de julio su oposición a la propuesta presentada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear ‘FIFA Forward Enterprise’, una estructura que permitiría vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores privados.

La posición fue adoptada de manera unánime por las 41 asociaciones miembro de Concacaf, después de una reunión en la que participaron sus presidentes, el presidente de la confederación, miembros del Consejo y representantes ante el Consejo de FIFA.

El principal argumento de la confederación está relacionado con la forma en que fue presentada la iniciativa. Concacaf cuestionó la ausencia de un proceso adecuado de discusión, los plazos considerados artificialmente cortos y, especialmente, que la propuesta no hubiera pasado por los órganos de gobernanza correspondientes de FIFA.

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¿Por qué Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA?

La confederación también puso en duda la necesidad de recurrir a capital privado para financiar los programas de desarrollo de FIFA Forward, especialmente después del Mundial más rentable en la historia del organismo.

“Los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, trasla Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia", se lee en el comunicado.

En ese sentido, Concacaf considera que FIFA cuenta con reservas suficientes para incrementar directamente los recursos destinados al desarrollo del fútbol, sin necesidad de abrir la puerta a inversores privados.

Por eso, sus representantes ante el Consejo de FIFA recibieron el mandato de dialogar con el organismo para determinar cómo utilizar las reservas existentes de FIFA con el objetivo de aumentar la financiación de FIFA Forward en la región.

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“El fútbol debe permanecer en manos de la familia”

La postura de Concacaf se suma a las críticas que ya habían surgido desde otras partes del fútbol internacional, entre ellas UEFA, y aumenta la presión sobre la propuesta impulsada por Infantino.

En su comunicado, la confederación recordó que la experiencia histórica ha demostrado las consecuencias de perder de vista los principios de transparencia y buena gobernanza.

Por ello, cerró su declaración con una defensa directa de la propiedad del fútbol sobre su principal activo: “el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”.

El pronunciamiento de Concacaf supone así un obstáculo importante para FIFA, que necesitaría respaldo dentro de sus estructuras de gobernanza para avanzar con una iniciativa que pretende modificar la manera en que se financian y administran algunos de sus principales programas.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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