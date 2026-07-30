Jugador de la selección de Colombia se prepara para cambiar de club: ya habría oferta

Selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026. Foto: Getty Images via AFP - LUKE HALES

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Jhon Lucumí podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Bologna. El defensor de la selección de Colombia, de 28 años, aparece en el radar del Como, club que estaría preparando una oferta superior a los 22 millones de euros para hacerse con sus servicios durante este mercado de verano.

La propuesta convertiría al colombiano en una de las principales apuestas del conjunto italiano, que busca reforzar su defensa y ve en Lucumí a un futbolista con experiencia y recorrido suficiente para asumir un papel importante en su proyecto. El zaguero, por su parte, estaría dispuesto a cambiar de equipo este verano, por lo que una propuesta que convenza a Bologna podría abrirle definitivamente la puerta de salida.

La posibilidad de permanecer en Italia toma fuerza, aunque Como no es el único club que ha mostrado interés. Juventus también sigue de cerca al defensor, pero, por ahora, el conjunto de Turín no aparece como una prioridad para el jugador y tampoco ha avanzado de manera significativa en una operación.

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El interés de Como por un defensor colombiano no es nuevo. El club ya había intentado fichar a Davinson Sánchez, también integrante de la selección de Colombia, con una oferta cercana a los 33 millones de euros. Sin embargo, Galatasaray rechazó la propuesta y el negocio no llegó a concretarse.

Kevin Castaño también busca una salida

Otro colombiano que podría cambiar de equipo durante este mercado es Kevin Castaño. El volante, de 25 años, no entra actualmente en los planes de River Plate y se encuentra entrenándose por separado del plantel principal.

Ante esta situación, Vasco da Gama inició conversaciones con el conjunto argentino para intentar concretar su fichaje. El club brasileño busca alternativas en el mediocampo luego de que se haya demorado el cierre de la llegada de Santiago Sosa.

Castaño tuvo poca participación con River durante el primer semestre de 2026: disputó apenas siete partidos, tres de ellos como titular, una situación que podría acelerar su salida.

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De concretarse el movimiento, el colombiano llegaría a un Vasco que ya cuenta con cuatro compatriotas en su plantilla: Carlos Cuesta, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

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