Sigue la crisis del América y Juan Carlos Osorio: perdieron ante Patriotas

Osorio no tiene una buena relación con el máximo accionista, Tulio Gómez. Foto: ERNESTO GUZMAN JR

Otra noche difícil para el América y Juan Carlos Osorio. El equipo escarlata se llevó una dura derrota 2-1 ante Patriotas en Tunja en un duelo correspondiente a la fecha 12 de la liga colombiana. El equipo no despega.

El principal argumento de Osorio es que la directiva no lo dejó armar el equipo en la pretemporada y luego, cuando el campeonato ya había comenzado, desarmó la nómina vendiendo varios hombres importantes. “Dios nos da herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas. El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a los otros de incapacidad”, colgó Tulio Gómez, máximo accionista del América, en sus redes sociales el pasado fin de semana.

Ahora bien, parecía una noche tranquila para el equipo vallecaucano, pues empezó ganando el partido a los 12 minutos tras una gran anotación de Adrián Ramos, quien enganchó dentro del área con clase y después remató.

Pero al final fue un partido para el olvido con varios errores defensivos y poca chispa en ataque. A los 33 minutos, Marcilio Silva de Lima anotó el empate y a los 64′ Darwin López puso el 2-1 para sembrar el caos en un América que se sigue sumergiendo en un torbellino. Quinta derrota en 12 partidos.

La verdadera razón por la cual Juan Carlos Osorio no se fue a final del año pasado fue su indemnización. El club no estaba dispuesto a pagársela y él tampoco a irse sin esas condiciones. La única salida fue que continuara en el equipo.

América está en la parte baja de la tabla con 15 puntos de 36 posibles, mientras que Patriotas, al mando de Arturo Boyacá, es 16 con 12 puntos y está luchando por no descender.