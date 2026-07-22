Así quedó la general del Tour de Francia tras la victoria de Jasper Philipsen en la etapa 17

El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG (amarillo) junto al belga Remco Evenepoel del Red Bull - Bora - Hansgrohe antes de empezar la etapa 17 del Tour de Francia, este miércoles 22 de julio de 2026. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El belga Jasper Philipsen abrió por fin su contador de triunfos de etapa en el Tour de Francia 2026 al ganar la decimoséptima, este miércoles 22 de julio en Voiran, imponiéndose en el esprint final a un grupo de 30 corredores, en esta jornada considerada como de transición para los favoritos al título galo.

Perfectamente ayudado en el tramo final por su compañero Mathieu van der Poel, el velocista del Alpecin terminó cruzando la meta por delante del suizo Mauro Schmid y del neerlandés Olav Kooij para conseguir su undécima victoria en la Grande Boucle, pero la primera, que se le había hecho esquiva, en esta edición.

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¿Cómo quedó la general del Tour después de la etapa 17?

Los primeros de la clasificación general, entre ellos el maillot amarillo Tadej Pogačar, figuraban en un segundo pelotón, distanciado a varios minutos del grupo de cabeza. El esloveno conserva una ventaja de cuatro minutos y 32 segundos

En el segundo emerge el belga Remco Evenepoel, quien heredó esa posición tras el accidente y retiro del danés Jonas Vingegaard. Todo esto justo antes de tres etapas de montaña en los Alpes que serán determinantes para Pogacar.

Volviendo a la fracción de hoy, el equipo Alpecin consigue su segundo triunfo de etapa en esta 113ª edición de la ronda gala. Van der Poel ya había ganado en Ussel, mientras que Bélgica acumula ya seis triunfos de sus ciclistas.

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Una victoria de etapa sufrida, pero merecida de otro belga

Gracias a este triunfo, Philipsen se aproxima al maillot verde de la clasificación por puntos, situándose a solo siete unidades del danés Mads Pedersen, octavo en la etapa de hoy, pero también muy cerca del triunfo.

El día estuvo muy animado, con múltiples ataques que rompieron el pelotón en varios grupos y que por unos momentos llegaron a poner en riesgo la posición del mexicano Isaac del Toro, tercero de la clasificación general.

Un grupo de dieciséis hombres, entre ellos Van der Poel y el hiperactivo Quinn Simmons, dominó durante largo tiempo, hasta que fueron alcanzados por seis corredores, entre ellos Pedersen y Jasper Stuyven. En ese final, Van der Poel protegió a Philipsen y en la última recta el belga dio una lección de fuerza.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026

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