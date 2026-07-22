¡Oficial! Millonarios, otros siete clubes y su postura sobre los derechos de televisión

El actual contrato de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano (FPC) termina el 31 de diciembre de 2026. Foto: BORIS HAMER

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“Los ocho clubes firmantes nos dirigimos, conjuntamente, a la opinión pública convencidos de que el fútbol profesional colombiano necesita un nuevo modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión del campeonato”, publicó Millonarios a través de un comunicado.

El club albiazul, tomando la vocería de Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas, expresó que el modelo actual de ingresos por partes iguales no toma en cuenta el rendimiento deportivo.

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“Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución”.

Millonarios y los otros siete equipos firmantes creen que el crecimiento, atractivo y sostenibilidad de una liga dependen de que los incentivos económicos estén alineados con el fortalecimiento de la competencia. Así como ocurre en otras ligas de la región que han avanzado hacia ese modelo.

“Gracias a ello, han podido atraer más inversión, fortalecer sus instituciones y elevar el nivel de sus competiciones. Mientras tanto, nuestro campeonato enfrenta el reto de recuperar el atractivo, fortalecer la competitividad y mejorar su posicionamiento regional. Es indispensable revisar el modelo vigente”.

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Bajo esa premisa, según el cuadro Embajador y las otras siete escuadras, durante los últimos meses han promovido distintos espacios de diálogo y presentado distintas iniciativas encaminadas a abrir una discusión sobre el asunto.

“Nuestra intención ha sido la de construir, en conjunto con todos los clubes, un modelo que recoja las distintas visiones y responda a las necesidades del fútbol colombiano. Por ello, consideramos que, antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión, es necesario que exista una discusión transparente y participativa”, añadió Millos en su comunicado.

Para los ocho clubes, el nuevo modelo debe brindar seguridad, legitimidad y estabilidad a todas las partes involucradas. Aseguran que no se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer el campeonato local.

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“Mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. No vamos a comprometer los activos de los clubes”.

Los ocho equipos recalcaron que esta decisión no busca afectar el normal desarrollo del campeonato, alterar la institucionalidad de la Dimayor ni limitar el acceso de los aficionados a nuestro fútbol. De acuerdo con el comunicado, busca abrir una discusión que permita alcanzar un acuerdo mejor para la liga.

“Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con el fútbol colombiano y con sus instituciones. Con los espacios de diálogo que permitan construir un acuerdo entre todos los clubes, convencidos de que solo mediante la construcción conjunta será posible consolidar un torneo más sólido, moderno y capaz de recuperar el protagonismo en el continente”, concluyó.

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