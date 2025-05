Tolima venció a Llaneros y ascendió al segundo puesto de la Liga BetPlay

Gonzalo Lencina (Izq.) y Jerson González marcaron este lunes en el triunfo del Tolima sobre Llaneros en Villavicencio. Foto: @cdtolima

Con dos goles de Gonzalo Lencina y uno de Jerson González, el Deportes Tolima venció como visitante 3-1 a Llaneros de Villavicencio y ascendió al segundo puesto de la clasificación de la Liga BetPlay.

Al conjunto pijao le bastó media hora para definir el juego gracias a su contundencia y poder goleador. Abrió el marcador a los nueve minutos por intermedio del delantero argentino y luego, en un contragolpe González anotó el segundo.

Minutos después Lencina repitió tras fallar un penalti por falta sobre Jader Quiñones y recoger el rebote que dejó el arquero local, Kevin Armesto. Casi al final Hárold Reina descontó para los locales.

Con los tres puntos, el equipo dirigido por el español Ismael Rescalvo, llegó a 36 unidades, las mismas que el América de Cali, que lo supera por mejor diferencia de goles, 15 a 11.

En la última fecha de la fase todos contra todos, el equipo pijao enfrentará el casa a Águilas de Rionegro, con el objetivo de ganar y asegurar la ventaja deportiva o punto invisible, que le favorece en caso de empatar en el primer lugar con alguno de sus rivales.

Llaneros, que de 19 juegos ganó cinco, empató dos y perdió 12, cerrará el torneo el sábado, cuando visitante frente a Envigado.

Así se jugará la vigésima fecha de la Liga BetPlay

Sábado 24 de mayo (2:00 p.m.)

Envigado vs. Llaneros

Domingo 25 de mayo (todos a las 4:00 p.m.)

Tolima vs. Águilas; Fortaleza vs. Unión; Millonarios vs. Envigado; América vs. Medellín; Alianza vs. Santa Fe; Nacional vs. Junior; Bucaramanga vs. Pasto y Once Caldas vs. Cali.

América enfrentará el martes 27 de mayo al Racing de Uruguay, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, por lo que no tendrá el tiempo recomendado de descanso entre partido y partido.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Equipo Juegos DG Puntos 1. América 19 15 36 2. Tolima 19 11 36 3. Nacional 19 17 35 4. Millonarios 19 11 35 5. Junior 19 9 34 6. Santa Fe 19 10 33 7. Medellín 18 8 29 8. Pasto 19 1 29 9. Once Caldas* 18 0 27 10. Bucaramanga 19 3 26 11. Alianza 19 -3 26 12. Pereira 18 0 25 13. Cali 19 -2 24 14. Fortaleza 19 -9 20 15. Chicó 19 -15 20 16. Águilas 19 -12 18 17. Envigado 19 -12 18 18. Llaneros 19 -9 17 19. Equidad 19 -19 10 20. Unión 19 -17 8

* Al Once Caldas no se le han sumado los tres puntos y el resultado 3-0 a favor del partido ante Unión Magdalena en Santa Marta, en el que el público local invadió el terreno de juego

