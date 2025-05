Lo que se sabe de la millonaria renovación de Lamine Yamal con el Barcelona

El delantero Lamine Yamal, la nueva joya del Barcelona y del fútbol español. EFE/ Alejandro García Foto: EFE - Alejandr garcía

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró este lunes que la renovación de la gran figura del club, Lamine Yamal, “está hablada”, aunque “no está firmada”, pero “apunta a que irá bien”.

Explicó que el acuerdo se cerrará en cuanto el canterano azulgrana, de 17 años de edad, cumpla la mayoría de edad. De acuerdo con medios catalanes, Yamal se convertirá en uno de los futbolistas mejor pagados de la actualidad y recibirá un salario anual que ronda los 20 millones de euros, unas 10 veces más de lo que gana actualmente.

“Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello”, dijo Joan Laporta en una entrevista en TV3.

Lamine Yamal tiene contrato con el Barcelona hasta octubre de 2017, pero el club sabe que necesita blindarlo por un período más largo en caso de que lleguen jugosas ofertas del exterior.

El dirigente confirmó que el club también quiere renovar al neerlandés Frenkie de Jong, al español Raphinha y al español Iñigo Martínez. “Habrá algunos refuerzos en algunas posiciones”, insistió, sin precisar y lo dejó todo en manos del director deportivo Anderson de Souza ‘Deco’ y del técnico alemán Hansi Flick.

Barcelona, cerca de volver a jugar en el Nou Camp

En cuanto al estadio, Laporta confirmó que el trofeo Joan Gamper, que se jugará el 9 y 10 de agosto, se jugará en el nuevo Spotify Camp Nou, renovado durante toda la temporada que termina, con una inversión cercana a los 1.450 millones de euros.

“Haremos una prueba piloto, pruebas de acceso y de diferentes condiciones. El regreso será progresivo y no está previsto jugar algunos partidos en Montjuïc, salvo imponderables. La idea es volver definitivamente a finales de septiembre o principios de octubre y jugar los primeros partidos de la Liga fuera de casa”, insistió.

