Ambos equipos se enfrentarán en una serie de ida y vuelta para determinar al campeón del torneo clausura, con importantes consecuencias para la definición del ascenso a la Liga BetPlay de 2027….

En la noche de este jueves quedaron definidos los dos finalistas del segundo semestre del Torneo BetPlay 2026, la segunda división del fútbol profesional colombiano. Boca Juniors de Cali dio la sorpresa al quedarse con el primer lugar del grupo A, mientras que Deportes Quindío cumplió con su objetivo en el grupo B y avanzó a la disputa del título.

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Ambos equipos se enfrentarán en una serie de ida y vuelta para determinar al campeón del torneo clausura, con importantes consecuencias para la definición del ascenso a la Liga BetPlay de 2027. Dependiendo del ganador y de su ubicación en la reclasificación anual, se sabrá cuál de los dos enfrentará a Envigado en la gran final anual y se sabrá como empiezan a definirse directamente uno de los cupos a la máxima categoría.

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En el grupo A, Envigado llegó a la última jornada con la posibilidad de clasificar a la final y acercarse al ascenso directo, pero no consiguió el resultado que necesitaba. El conjunto naranja empató 1-1 como visitante frente a Independiente Valle del Cauca. William Hurtago abrió el marcador para los antioqueños y Luis Gabriel Farías igualó para los vallecaucanos, que terminaron eliminando a la Cantera de Héroes.

En paralelo, Boca Juniors de Cali protagonizó la gran sorpresa de la jornada al derrotar 2-1 a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, pese a jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos. Roger Rodríguez había adelantado al Ciclón Bananero, pero Deyman Cortés marcó un doblete y selló la remontada en el minuto 90+2, asegurando la clasificación vallecaucana.

En el grupo B, Deportes Quindío también dependía de sí mismo y respondió con una victoria 2-0 sobre Real Cundinamarca en Mosquera. Juan Pablo Ibargüen convirtió los dos goles antes del descanso y el marcador permaneció sin modificaciones durante la segunda mitad. Los locales terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Lionel Barreiro, mientras que el conjunto cuyabro aseguró su presencia en la final.

Por eso, de poco sirvió la contundente victoria 5-0 de Real Cartagena sobre Tigres en el estadio Jaime Morón León. Fredy Montero fue la gran figura con un triplete, mientras que Janeth Alemán y Mauro Manotas completaron la goleada. El equipo bolivarense terminó un punto por detrás de Quindío en el cuadrangular, aunque su resultado le permitió alcanzar el segundo lugar de la reclasificación anual.

¿Cómo se define el ascenso a la Liga BetPlay 2027?

La definición del título tendrá consecuencias directas sobre el ascenso. Envigado ya se había coronado campeón del primer semestre tras superar al Cartagena en aquella final. Sin embargo, si el Quindío derrota ahora a Boca Juniors de Cali, será el Quindío el ascenderá directamente a primera división por su ubicación en la reclasificación.

En cambio, si Boca Juniors de Cali gana la final semestral, deberá enfrentar a Envigado en la final anual, cuyo vencedor ascenderá directamente. El perdedor tendrá otra oportunidad en un repechaje contra Quindío, líder de la reclasificación. Por su parte, Real Cartagena solo podrá disputar el ascenso si Quindío conquista el título de este semestre, pues entonces enfrentaría a Envigado en el repechaje.

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