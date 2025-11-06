Tras meses de negociación y amenaza de huelga, Acolfutpro busca histórico acuerdo laboral

Partido de la liga colombiana entre Millonarios y Bucaramanga. Foto: Óscar Pérez

Después de más de un año de tensiones entre futbolistas, dirigentes y autoridades, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor negocian el acta de cierre de la mesa de diálogo social, un documento que puede poner fin a la disputa laboral que durante meses tuvo en riesgo la continuidad de la liga y que incluso llevó al gremio de jugadores a votar un paro con el respaldo del 87 % de sus miembros.

El acuerdo, bajo la figura de conciliación voluntaria promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca establecer una serie de compromisos para garantizar los derechos laborales de los futbolistas y mejorar la gobernanza del fútbol profesional. Según Acolfutpro, el texto representa “un paso histórico” en la formalización de las relaciones laborales dentro del deporte. El problema es que los principales entes del balompié local siguen dudando si firmar el documento y aducen que les falta leer el último borrador y aprobar en asamblea.

Uno de los puntos más relevantes es la obligación de la FCF de expedir, en un plazo máximo de 30 días, un nuevo Estatuto del Jugador ajustado a la Constitución, las normas laborales y los tratados internacionales ratificados por Colombia, que incorporará los artículos obligatorios del reglamento de la FIFA y ratificará la participación del futbolista en el 8 % de las transferencias.

Otro logro importante sería la creación del Código Disciplinario Único, que deberá aprobarse en un período de 90 días. Este documento sancionará a directivos o clubes que promuevan “listas negras” —una práctica recurrente denunciada por los jugadores— y establecerá reglas claras frente a la conducta de todos los actores.

Por su parte, la Dimayor deberá comprometerse a emitir una circular dirigida a los clubes para recordar la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos laborales mínimos. Sin interferir directamente en las relaciones contractuales, se insiste en aspectos como jornadas de trabajo, descanso, exámenes médicos y pago de prestaciones. Además, se quiere acordar que los equipos no podrán jugar con menos de 70 horas de diferencia entre partidos y que cada futbolista tendrá al menos un día de descanso remunerado a la semana.

En el aspecto económico, las entidades deben comprometerse a presentar una propuesta para la creación de un Fondo Solidario Multipropósito, iniciativa impulsada por Acolfutpro que busca atender necesidades financieras y sociales del gremio.

El texto también aborda temas de equidad y género. En un plazo de seis meses pide expedir un protocolo obligatorio para prevenir la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. La liga femenina, por su parte, deberá contar con 16 clubes, no se podrá programar en fechas de la FIFA y tendrá una duración conforme a los estándares internacionales.

Con este documento de diez artículos, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, los futbolistas colombianos buscan por primera vez un marco vinculante y reconocido. La mediación del Ministerio del Trabajo es clave para alcanzar un consenso que busca sentar las bases de un sistema más justo y moderno en el fútbol profesional del país.

