Un millón de dólares donaron FCF y CONMEBOL a los damnificados del terremoto en Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún (i), y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hablan en la premiación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de USD 1.000.000 destinada a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”.

Esto fue lo que publicó por medio de un comunicado de prensa la federación este jueves 13 de agosto de 2026, tres días después del sismo de magnitud 7,4 que hasta ahora ha causado la muerte de más de 200 personas. Además, dejó el centro de Pereira y varias zonas de Cali completamente destruidas.

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A comenzar de nuevo, Colombia

De acuerdo con la comunicación de la FCF, la contribución económica, a la que aportó la CONMEBOL, se hará a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la reciente primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

“En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente; debe mantenerse unida. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano”.

Adicionalmente, ambas entidades deportivas hicieron un llamado a la comunidad internacional, a los clubes, a los aliados estratégicos y a la afición futbolística en general a continuar apoyando las iniciativas de recolección de fondos para Colombia.

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