Así se jugará la Liga Betplay femenina tras la pausa por el terremoto en Colombia

Valentina Rojas, jugadora del equipo femenino del Deportivo Independiente Medellín. Foto: DIM femenino

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó en Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., la Dimayor suspendió todas sus competencias, incluidas la Liga Betplay, la Copa y la liga femenina. Pero así como ocurrió con el torneo masculino, la rama femenina vuelve a la acción.

Por eso, esta es la reprogramación de la Liga Betplay femenina en su fecha 16, la última en su fase de todos contra todos justo antes de los cuadrangulares. Cabe aclarar que antes del sismo que afectó especialmente a Pereira, Cali, Manizales y Chocó, ya se habían jugado cuatro de ocho duelos.

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Fecha 16 de la Liga Betplay femenina

Lunes 17 de agosto de 2026

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali (3:00 p. m.).

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza (3:00 p. m.).

Orsomarso vs. Deportivo Pasto (3:00 p. m.).

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Todos en busca de una nueva estrella

El juego entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas se mantendrá aplazado mientras avanzan las labores de rescate, reconstrucción y cuidado de los heridos en Manizales. La ciudad ya cuenta con cinco personas fallecidas.

Terminada esta última jornada de la primera ronda, clasificarán ocho equipos, de los cuales ya se han confirmado siete, para participar de dos cuadrangulares de cuatro clubes cada uno. Todos por un cupo a la gran final.

Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe e Internacional de Palmira ya están clasificados. Medellín se mantiene octavo con 19 puntos y +2 en la diferencia de gol.

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