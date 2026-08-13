Luis Díaz donará a través de su fundación para los damnificados del terremoto en Colombia

Luis Díaz (arriba), de Colombia, disputa el balón con Mangulu Mbemba, de RD Congo, el martes 23 de junio, durante un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y RD Congo en el estadio Akron de Guadalajara, México. Foto: EFE - Alex Cruz

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Luis Díaz y su pareja, Geraldine Ponce anunciaron que habilitarán su fundación para servir como centro de acopio para las víctimas del sismo. Luego del terremoto que azotó a Colombia por dos largos minutos el pasado lunes 10 de agosto, desde el fútbol, no dejan de sumarse las ayudas.

Esta vez fue el turno para la estrella colombiana Luis Díaz, quien está a escasos días de comenzar su segunda temporada con Bayern Múnich. Sin embargo, mientras él reside en Alemania, habilitará un centro de apoyo a los damnificados en Barranquilla, recibiendo todo tipo de donaciones para la causa.

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¿Cómo donar al terremoto en Barranquilla?

El punto de recepción será en la Casa Dann Carlton de la capital atlanticense, en la carrera 52C #96-101. Las jornadas de recolección se extenderán desde el miércoles 12 de agosto hasta el próximo viernes 14 de 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

También está habilitado el número telefónico 301 642 1509 para resolver las dudas que surjan durante el proceso de la entrega de las ayudas. Todo esto es una muestra de solidaridad que el mundo del fútbol en general ha dado.

Aunque este viernes regrese la programación habitual del fútbol colombiano, tanto clubes como jugadores han estado muy comprometidos con la colaboración con las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El Gigante de Baviera tendrá dos partidos amistosos más antes de afrontar la temporada 2026/27. El primero será con Red Bull Leipzig el sábado 15 de agosto (8:30 a. m.) y el segundo contra Heidenheim el martes 18 (11:00 a. m.).

No obstante, para encontrar su primer encuentro internacional es necesario adelantarse hasta el sábado 22 de agosto (1:30 p. m.), cuando Bayern juegue la Supercopa de Alemania contra su acérrimo rival en Alemania, Borussia Dortmund.

Habrá que esperar cómo arranca la temporada para Luis Díaz y si Bayern Múnich puede ir por la Champions. Por ahora, el colombiano pone su granito de arena para ayudar a todas las víctimas de un terremoto sin precedentes.

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