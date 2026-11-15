Una crisis silenciosa en el fútbol colombiano: los ídolos que envejecen sin pensión

Luis Carlos Perea, a quien los futboleros conocemos mejor como “Coroncoro”, fue campeón de la Copa Libertadores 1989 con Atlético Nacional y disputó dos mundiales con la selección de Colombia (Italia 1990 y EE. UU. 1994). Sin embargo, su documentada trayectoria no ha sido suficiente para resolver una reclamación que mantiene desde hace varios años: lograr el reconocimiento de los aportes pensionales correspondientes a su carrera como futbolista profesional.

“Primero lo hice de una forma personal, amigable, teniendo en cuenta la buena relación que siempre he tenido con los clubes con los cuales jugué. Pero en vista de que no tuve una buena respuesta, usé el recurso de una apelación formal”, relató en diálogo con El Espectador.

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Según Perea, hoy de 62 años, las respuestas de Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior fueron similares. Los clubes argumentaron que él había jugado para entidades con una estructura jurídica diferente de la actual. “Cada uno de ellos me contestó básicamente lo mismo: que en esa corporación yo no figuraba, que quizás yo había jugado con ellos, pero con otra corporación, con otro nombre; que, por lo tanto, ellos no tenían ninguna responsabilidad en ese tema pensional”.

Luis Carlos Perea durante un entrenamiento de la selección de Colombia (1993). Foto: Archivo El Espectador

Actualmente vive en Miami, donde trabaja formando nuevos futbolistas. “A Dios gracias he vivido hasta el día de hoy sin la pensión por mi trabajo, por lo que hago. Pero también entiendo que a medida que van pasando los años, las fuerzas se van agotando. Y seguramente que más adelante la podré necesitar como les ha pasado a muchos de los más veteranos”.

Su caso es uno de los que han motivado a antiguos jugadores colombianos a reclamar las cotizaciones que, según denuncian, no aparecen reflejadas en sus historias laborales. Casos parecidos podemos ver en otros exfutbolistas como Norberto Peluffo, Luis Fernando “Chonto” Herrera, Mario Coll o Carlos “La Gambeta” Estrada.

El legado no alcanza

Arturo Segovia tiene 86 años. Jugó como defensor en Millonarios, América, Junior, así como en la selección de Colombia finalista de la Copa América de 1975. Hoy padece Alzheimer y problemas cardíacos, necesita medicamentos permanentes y requiere la atención de un cuidador. Sus hijas aseguran que no recibe pensión ni cuenta con ingresos propios. Ellas deben cubrir los gastos de su atención médica, alimentación y vivienda.

Arturo Segovia, ídolo de Millonarios y Junior, hoy tiene 86 años. Foto: Archivo El Espectador

“Hemos tenido que asumir entre nosotras todos los gastos de su enfermedad: medicamentos permanentes, cuidador permanente, cardiología, neurología, todo. Eso ha significado sacrificar nuestros recursos, nuestro tiempo, tranquilidad y muchas veces nuestra propia salud”, explicaron Karina, Bety y Yasbley Segovia en comunicación con El Espectador.

Junior incluyó sus huellas en el monumento de la Aleta del Tiburón (Ventana de Campeones), en Barranquilla, como homenaje a su paso por el equipo. Para sus hijas, el gesto fue motivo de orgullo, pero también les recordó que mientras su padre es homenajeado por su historia en el fútbol, ellas siguen buscando cómo financiar sus cuidados. “Lo ponen en un monumento como ídolo, pero lo dejan sin pensión para sus medicamentos, sin pensión para su cuidador permanente”.

Las mujeres aclaran que no han iniciado una demanda judicial por cuenta propia. Las gestiones recientes para buscar documentación sobre los aportes de su padre han sido impulsadas por la Asociación de Exfutbolistas Profesionales Colombianos (AEXPRO).

“No estamos pidiendo un favor. Pedimos que el Estado ayude a que se haga efectivo el reconocimiento de su pensión por los años que trabajó en Millonarios, América y Junior. Es un derecho que él se ganó defendiendo esas camisetas”, reclaman sus familiares.

Hugo Galeano, presidente de AEXPRO, conoce el problema de primera mano. Jugó durante 20 años y logró dos títulos de liga con Millonarios y uno con Junior, además de un paso por la selección. Después de retirarse, al revisar su historia laboral, en el fondo de pensiones encontró periodos sin registrar.

“En el caso mío, en Deportes Quindío no se ve reporte de haberme cotizado semanas de pensión”, aseguró Galeano en diálogo con El Espectador. “En Millonarios, aunque llegué ahí desde el año 85, ese año no está reflejado. En Junior tampoco hay reflejados unos años”. Las inconsistencias, afirma, se repiten con otros equipos.

En 2020, durante la pandemia, Galeano conversó con antiguos compañeros, entre ellos Carlos “El Pibe” Valderrama, sobre las dificultades económicas que enfrentaban después del retiro. De esas charlas surgió la iniciativa de crear AEXPRO, una organización que busca acompañar a los exfutbolistas en estas reclamaciones.

Galeano recuerda que durante décadas los jugadores tenían pocas posibilidades de organizarse para exigir mejores condiciones. Según su relato, quienes intentaban promover asociaciones podían ser señalados como sindicalistas. AEXPRO comenzó a reunir testimonios y documentos de futbolistas que habían jugado entre la segunda mitad del siglo XX y principios de los años 2000. “Creemos que desde la época de 1965 hasta el 2005 (…) son más de 5.000 futbolistas los que están sin pensión y no han reclamado sus semanas de cotización”, sostiene el exjugador.

Uno de los obstáculos es reconstruir relaciones laborales de hace décadas. Contratos, carnés, fotografías, revistas deportivas, testimonios y certificaciones se han convertido en posibles elementos de prueba para demostrar que los jugadores estuvieron vinculados a determinados clubes. Galeano asegura que ha acudido a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los ministerios del Trabajo y del Deporte, la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y escenarios del Congreso. Las gestiones han incluido derechos de petición, solicitudes de certificaciones y reuniones con representantes institucionales.

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Miguel Escobar y Arturo Segovia (der.), dos exfutbolistas cuyos casos de pensión reflejan la problemática que afecta a cientos de antiguos jugadores del fútbol colombiano. Foto: Archivo El Espectador

Sin embargo, considera que los avances han sido lentos y que las responsabilidades se trasladan de una entidad a otra. “Entonces todo se dilata y pasa entonces que nosotros, los exfutbolistas, estamos desamparados por el Estado”, cuestiona Galeano. El presidente de AEXPRO también recuerda a antiguos colegas que, según afirma, fallecieron sin recibir una pensión. En 2026, por ejemplo, murieron Alonso “Pocillo” López y Eduardo Vilarete, quienes, de acuerdo con el exdefensor embajador, no habían logrado pensionarse. Incluso cuando las reclamaciones prosperan, el tiempo para disfrutar de ese derecho puede ser breve. Ese fue el caso de Miguel Escobar, quien murió un año después de ganar su demanda.

Procesos eternos

Luis Becerra, exfutbolista y abogado que acompaña las gestiones de AEXPRO, explica que las reclamaciones enfrentan problemas jurídicos, económicos y probatorios. Uno de los asuntos centrales es la sustitución patronal, figura contemplada en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, que se presenta cuando un empleador es reemplazado por otro sin que el establecimiento sufra cambios esenciales en sus actividades. Además, el artículo 69 establece que, cuando se configura esta sustitución, el antiguo y el nuevo empleador responden por las obligaciones laborales exigibles al momento del cambio.

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Para Becerra, este concepto es importante porque algunos clubes han cambiado de razón social o estructura jurídica. Esos cambios, sostiene, no significan necesariamente que, al pasar a ser sociedades anónimas, desaparezcan las obligaciones laborales anteriores. Sin embargo, cada caso requiere establecer qué relación existió y quién debe responder por los aportes reclamados.

Durante buena parte del siglo pasado, varios futbolistas se concentraban en sus carreras deportivas sin conocer cómo funcionaban las cotizaciones o qué documentos debían conservar. “Nosotros no hacíamos sino jugar en esa época. No le paramos bolas a si nos estaban pagando las semanas. Nos descontaban, sí, nos decían ‘ahí les descontamos de la seguridad social’. Uno iba, firmaba, cobraba y vámonos”, recordó Galeano. “Cuando yo jugaba, pues no tenía ni idea de que esto podía existir o que me pudiera pasar. (…) Lógicamente cuando llega el retiro, a través de amigos, familiares y demás, ya me llegó la información correcta”, agregó Perea.

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Hugo Galeano se ha reunido con Juliana Gutiérrez, la ministra del Deporte, entre otros organismos estatales. Foto: AEXPRO

Becerra considera que esa falta de formación facilitó posibles incumplimientos de los empleadores. Incluso denuncia que, en algunos casos, los clubes habrían descontado aportes de los salarios sin trasladarlos al sistema pensional. Se trata de señalamientos que deben comprobarse individualmente.

La situación de los jugadores actuales es diferente. Desde la creación de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en 2004, los futbolistas activos cuentan con una organización dedicada a defender sus derechos laborales y promover una mayor conciencia sobre contratos y seguridad social. Sin embargo, esos avances no solucionaron las reclamaciones de generaciones anteriores.

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Becerra señala que la falta de documentos también dificulta acudir a la justicia. Muchos exjugadores no conservaron comprobantes de pago o contratos, mientras que los archivos de algunas instituciones son difíciles de localizar. Los procesos, además, pueden extenderse. “Los abogados van a proponer excepciones, a dilatar, solicitar pruebas, interponer los recursos, eso está dentro del debido proceso. Por eso nosotros queremos que haya una ley que ampare a los futbolistas y no que nos esperemos a que demandemos uno por uno”.

“Algunos ya se fueron, no pudieron vivir o disfrutar de ese tema pensional. Otros están ya a una edad bastante avanzada que lastimosamente no podrán enfrentar la vejez, digamos, en buenas condiciones económicas y que necesitarían de esta ayuda y no se puede disfrutar de la misma”, contó Perea.

“Los que se fueron, lógicamente dejaron familiares, los cuales creo que pueden tener la potestad de poder recibir este tipo de ayuda y se está peleando eso. Entonces, es complicado, es triste lo que nos pasa”, agregó.

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El paso de los años no impide a los exfutbolistas reclamar. Daniel Felipe Hernández Aristizábal, abogado litigante especializado en derecho laboral, pensiones y riesgos laborales, nos explicó en el desarrollo de este reportaje que estas cotizaciones no prescriben, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia SL2371 de 2025 establece que los trabajadores pueden reclamar aportes no pagados por sus empleadores, incluso si han transcurrido varias décadas desde que terminó su relación laboral. Hernández también explica que la conversión de algunos clubes en sociedades anónimas, regulada por la Ley 1445 de 2011, no eliminó sus obligaciones anteriores. Según la Circular Conjunta 0003 de 2011 de Coldeportes y la Superintendencia de Sociedades, este cambio no implicaba la desaparición de la entidad original. Por eso, cuando se trató de esa conversión, los clubes conservaron sus obligaciones laborales y, en su concepto, no sería necesario demostrar una sustitución patronal para reclamar los aportes pendientes.

Las gestiones de AEXPRO recibieron el mes pasado una respuesta escrita de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). En una comunicación del 28 de octubre de 2026, firmada por su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, la entidad manifestó su disposición a colaborar en la búsqueda de documentación histórica.

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El documento respondió a un derecho de petición presentado el 14 de septiembre y a una reunión celebrada el 26 de octubre entre Galeano, la Secretaría General y abogados de la Dimayor. La entidad reconoció la importancia de las gestiones de los exjugadores para documentar sus posibilidades de acceder a una pensión. También señaló que necesita información adicional para orientar la búsqueda y verificación de los antecedentes que eventualmente reposen en sus archivos.

“Se ratificó el compromiso de consultar en los archivos la información solicitada, respecto de los treinta (30) casos cuyos interesados ya han aportado la documentación e información requerida”, señala la comunicación. Los expedientes mencionados representan una parte de los más de 5.000 posibles afectados que estima AEXPRO. No obstante, la Dimayor se refiere a casos que ya cuentan con la documentación solicitada, sin pronunciarse sobre la totalidad de los reclamos.

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Para los antiguos futbolistas, obtener esos documentos sería un avance importante. Sin embargo, todavía quedaría por establecer qué aportes faltan, quién debe responder por ellos y cómo lograr su reconocimiento. Ante las dificultades, los integrantes de AEXPRO no descartan acudir a instancias internacionales, incluida la FIFA. Becerra también plantea la posibilidad de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esto es inaudito: mientras que el fútbol colombiano tiene un prestigio enorme, los que trabajaron por ese prestigio están completamente abandonados”.

El fútbol es el deporte que más recursos y atención comercial moviliza en Colombia. Si incluso quienes trabajaron durante años en clubes históricos y llegaron a representar a la selección de Colombia enfrentan dificultades para obtener una pensión, ¿qué estará ocurriendo con quienes dedicaron su vida a otras disciplinas, con menos recursos, reconocimiento y visibilidad? Su situación invita a preguntarse qué ocurre con los deportistas colombianos cuando termina su carrera y deben enfrentar la vejez.

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