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Una crisis silenciosa en el fútbol colombiano: los ídolos que envejecen sin pensión

Campeones de liga, figuras de la selección y referentes de los clubes denuncian que años de cotizaciones no aparecen en sus historias laborales.

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Daniel Bello
Daniel Bello
Arturo Segovia, ídolo de Millonarios y Junior, hoy tiene 86 años.
Miguel Escobar y Arturo Segovia (der.), dos exfutbolistas cuyos casos de pensión reflejan la problemática que afecta a cientos de antiguos jugadores del fútbol colombiano.
Foto: El Espectador

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Luis Carlos Perea, a quien los futboleros conocemos mejor como “Coroncoro”, fue campeón de la Copa Libertadores 1989 con Atlético Nacional y disputó dos mundiales con la selección de Colombia (Italia 1990 y EE. UU. 1994). Sin embargo, su documentada trayectoria no ha sido suficiente para resolver una reclamación que mantiene desde hace varios años: lograr el reconocimiento de los aportes pensionales correspondientes a su carrera como futbolista profesional.

“Primero lo hice de una forma personal, amigable, teniendo en cuenta la buena relación…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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Comentarios
  • jomavasu(adh7f)Hace 29 minutos
    Los patrones con tal de ganar platica, los trabajadores les importan una m….
  • William(16260)Hace 1 hora
    El gran problema es que los trabajadores en su vida laboral , en muchos casos, no están pendientes de las cotizaciones a la seguridad social, y muchas veces estas son las sorpresas mayúsculas de su total desprotección.
  • Rafael(14897)Hace 1 hora
    No solo los ex futbolistaa. Son millones de colombianos que laboraron como jornaleros en obraa de construcción y cientos de ocupaciones como vendedores ambulantes etc… etc… totalmente olvidados por el gobierno y sus empleadores temporales que ahora depende de la caridad de sus hijos o nietos para medio sobrevivir.
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